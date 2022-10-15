中職／羅昂重燃霸氣尋龍復仇 獅隊中止7連敗

「燃燒野獸」羅昂霸氣回歸，被球打到腳、揮揮手阻止防護員上場，最終繳出6局無失分好投，加上林安可關鍵2分砲，今晚在斗六球場以2：1擊敗味全龍隊，中止7連敗低潮，龍隊則吞下3連敗。

前一場在9日先發，羅昂面對龍隊7局失1分的表現吞下本季第1敗、中止8連勝，今晚再戰龍隊，羅昂以6局無失分的表現再展壓制力，被敲5支安打另有9次三振，沒有保送，拿下本季第9勝。

前4局羅昂都只讓1人上壘，直到5局才有狀況，先被蔣少宏敲出安打，1出局後又被郭天信敲出投手方向滾地球，打中羅昂腳踝形成內野安打，防護員跑到一半，只見羅昂頻頻揮手，示意自己不需治療，他也用三振、滾地出局凍結跑者，證明自己沒事，6局下續投還投出三上三下。

獅隊2到4局都錯過大局機會，每局分別2人、3人、2人上壘，一分未得，直到5局上才靠著羅薩敲安後，林安可再敲出飛越右外野全壘打牆的飛球，2分全壘打打破鴨蛋。

羅昂退場後，獅隊牛棚在8局下丟掉1分，邱浩鈞被郭天信敲出安打後又出現暴投，腳程飛快的郭天信直接跑上三壘，吉力吉撈．鞏冠的滾地推進敲回龍隊第1分。

不過9局下獅隊終結者陳韻文沒有讓龍隊再越雷池一步，1局無失分，奪得本季第13次、生涯第128次救援，距離「餅總」林岳平的129次聯盟紀錄只差一步。 斗六球場味全龍隊與統一獅隊之戰，獅隊林安可敲出2分砲。圖／統一獅隊提供

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