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中職／富邦入主首冠在這裡？悍將、兄弟二軍18日起爭冠
中華職棒33年二軍總冠軍賽將於18日開戰，由例行賽排名第一的富邦悍將隊二軍迎戰排名第二的中信兄弟隊二軍，悍將隊挑戰富邦集團入主以來首座二軍金盃，兄弟則要尋求二連霸。
今年二軍例行賽戰況膠著，直到最後一場比賽才確定最終勝率排名，由悍將隊與兄弟爭奪二軍總冠軍。
悍將二軍隊史曾在義大犀牛隊時期於2013年奪下總冠軍，自球隊易主後尚未奪得二軍冠軍殊榮，今年以35勝26敗6和戰績、0.574勝率坐上龍頭之位，盼能用勝率第一的氣勢拿下富邦首座二軍冠軍金盃。
兄弟二軍自2014年起連續9年打進總冠軍賽，去年與樂天桃猿隊交手，打滿5場奪冠，今年以33勝25敗12和戰績、0.569勝率，僅以0.005些微的勝率差距排名第二，將全力備戰力拚二連霸。
二軍總冠軍賽採5戰3勝制，從18日開打，悍將二軍握有第1、2、5場主場，於嘉義市棒球場進行，兄弟二軍則握有第3、4場主場，賽事於中信園區進行。
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