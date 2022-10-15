棒球／今年旅美路坎坷有原因 林子偉明年續拚美職

台灣好手林子偉今年旅美之路不太順利，一開始就晚人家一步，也導致心情受到影響，急著想拚機會反而受傷，在1A、3A之間擺盪，如今他把身體重新調整好，明年也希望繼續旅美優先。

林子偉今年一直將旅美視為第一目標，開季前終於等到與大都會隊簽下小聯盟合約，林子偉表示：「一直夢想在那邊，不想放棄，過程滿煎熬，一直在想會不會有球隊，直到大都會願意提出合約，才放下心中大石。」

然因比別人晚報到，開季先在1A以延長春訓方式調整，林子偉表示，雖然在台灣跟著統一獅隊訓練，已經進入狀況，但到美國後球隊有球隊的考量，沒辦法那麼快升級，「自己心情有受到影響，會想還要多久才能回到3A，開始急了，剛好又遇到大聯盟有人受傷，想拚一點，結果一拚就受傷。」

4月底因腿部輕微拉傷，被放入7天傷兵名單，傷後直升3A出賽，接下來因為傷勢，在1A跟3A間升降，到8月13日遭到釋出，之後到獨立聯盟調整。

林子偉表示，到獨盟雖然只有1個月，但有把狀態調整到最後，之前的傷勢也都復原了，「運動員受傷難免，當然會拚一點，但希望能夠避免。」

明年球季，林子偉還是以旅美優先，「很希望可以，今年不是很順利。」看著大聯盟季後賽，林子偉心想：「想要站在那個舞台。」返台後林子偉持續訓練，也會照今年模式繼續跟著中職球隊一起練習，朝重返美職前進。

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