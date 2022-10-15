經典賽／接到餅總來電招募 林子偉：好啊

明年2月的世界棒球經典賽，中華隊總教練「餅總」林岳平開始招兵買馬，旅美好手林子偉一接到電話沒有猶豫，馬上說：「好啊，我參加。」

林子偉今天出席MLB CUP全國U10次少棒錦標賽開幕典禮，返台後首次公開亮相，也聊到自己參與世界棒球經典賽的想法，「沒有打過經典賽，當然很想打。」

重建當時接到電話場景，林子偉是先收到堂哥林岱安的通知，「他說總教練會打電話，我就大概知道會說什麼。」等到餅總來電，林子偉沒有多想，馬上答應。

旅美好手林子偉（右二）今天出席MLB CUP全國U10次少棒錦標賽開幕典禮。圖／台灣世界少棒聯盟提供

前一次穿上中華隊球衣已經是2019年亞錦賽，林子偉當時為台灣留下冠軍，這次又有機會在台灣球迷面前獻技，林子偉很期待能夠被選入中華隊，「亞錦跟經典賽的強度不一樣，經典賽會讓我更興奮，強度更高。」

林子偉今年球季從大都會小聯盟出發，最高升上3A，不過受到傷勢影響，未能穩定表現，到8月被釋出，明年球季他還是以美職為目標，參加經典賽也是增添籌碼，林子偉說：「很希望再拚美職門票，這個過程中，身體健康真的很重要。」

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