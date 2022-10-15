中職／沒了...詹智堯999場出賽被雨神喊停

樂天桃猿隊楊彬不負雨男稱號，今天排定先發登板又遇到下雨，桃園棒球場與富邦悍將隊之戰因雨延期，而悍將隊教練兼球員詹智堯原本安排打第1棒、守右外野，也變成要等到明天回到主場新莊才有機會再上場。

中華職棒聯盟公布，原訂今日（15日）在桃園球場的富邦悍將與樂天桃猿賽事，受到雨勢影響場地無法進行比賽，本場賽事延賽，本場賽事將延至10/25（二）18:35，原場地進行補賽。

兩隊今天先發投手原訂由猿隊楊彬對上悍將隊郭俊麟，楊彬過去先發常遇到下雨，而桃園雨勢從昨晚一路下到今天，場地明顯無法比賽，兩位先發投手登板日也順延到明天，只不過場地換成新莊球場。

詹智堯昨天以代跑身分上場，完成生涯第998場出賽，球團今天公布18日將是他的1000場出賽暨引退賽，今天也安排他先發，不料被老天打敗，明天回到新莊主場如果還是下雨，引退賽日期就要再調整。

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