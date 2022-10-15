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中職／夢回2016義大冠軍年 羅力退休派對有2熟悉面孔
富邦悍將隊傳奇洋投羅力引退，回到美國亞歷桑納家中展開退休生活，今天貼出退休派對的照片，勾起球迷回憶，2016年義大犀牛隊的冠軍班底洋投藍斯佛、力猛都現身其中。
羅力選在取得滿中職一軍9年年資之際引退，在9月中離台，令台灣球迷留下無限遺憾，但他為了家庭、希望陪伴孩子成長，決定卸下選手生涯，扮演一位可以在家人需要時隨時在身邊的丈夫、父親。
羅力返美後透過IG分享退休生活日常，今天分享自己的退休派對，家人、朋友到場同樂，台灣球迷熟悉的藍斯佛、力猛也在其中。
兩人都效力中職兩季，唯一重疊就是2016年效力犀牛，3人合力貢獻28勝，也在總冠軍賽共組先發輪值，幫助犀牛以金盃為賽季畫下完美句點，羅力也與他們維持聯繫，不時可見在季外相約。
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