快訊

北市北投、士林山區大豪雨特報 市府成立緊急應變小組

中重症+268例 長期臥床13歲少年肺炎併呼吸窘迫 插管治療中

又現新變種！美CDC：BQ.1、BQ.1.1感染率持續飆升 占新增確診11%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／夢回2016義大冠軍年 羅力退休派對有2熟悉面孔

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
羅力分享退休派對照片，2016年義大犀牛冠軍洋投力猛、藍斯佛也出席。圖／取自羅力IG
羅力分享退休派對照片，2016年義大犀牛冠軍洋投力猛、藍斯佛也出席。圖／取自羅力IG

富邦悍將隊傳奇洋投羅力引退，回到美國亞歷桑納家中展開退休生活，今天貼出退休派對的照片，勾起球迷回憶，2016年義大犀牛隊的冠軍班底洋投藍斯佛、力猛都現身其中。

羅力選在取得滿中職一軍9年年資之際引退，在9月中離台，令台灣球迷留下無限遺憾，但他為了家庭、希望陪伴孩子成長，決定卸下選手生涯，扮演一位可以在家人需要時隨時在身邊的丈夫、父親。

羅力返美後透過IG分享退休生活日常，今天分享自己的退休派對，家人、朋友到場同樂，台灣球迷熟悉的藍斯佛、力猛也在其中。

兩人都效力中職兩季，唯一重疊就是2016年效力犀牛，3人合力貢獻28勝，也在總冠軍賽共組先發輪值，幫助犀牛以金盃為賽季畫下完美句點，羅力也與他們維持聯繫，不時可見在季外相約。

羅力 中職 富邦悍將

延伸閱讀

中職／這次不是「哩賀」是再見 近百人送機道別羅力

中職／吳哲源寫兄弟土投最長連勝紀錄 羅力最終戰吞敗

中職／羅力生涯1500局達陣 洲際客場掌聲中退場

中職／「哩賀」羅力很有台灣味 手寫中文姓名刻成印章

相關新聞

中職／夢回2016義大冠軍年 羅力退休派對有2熟悉面孔

富邦悍將隊傳奇洋投羅力引退，回到美國亞歷桑納家中展開退休生活，今天貼出退休派對的照片，勾起球迷回憶，2016年義大犀牛隊...

中職／悍將計畫18日詹智堯千場達陣引退 老天是變數

中職外野金手套常客「詹帥」詹智堯今年球季來到富邦悍將隊，即將完成生涯第1000場出賽後正式從球員身份引退，球團將在10月...

中職／龍隊升一軍2年就闖季後賽 葉總歸給運氣好

味全龍隊暌違23年再闖季後賽，而且是復出在一軍第二年就締造驚奇，比總教練葉君璋預想的提早一年，有時候他回想起來也會疑惑「...

中職／悍將攔路讓兄弟下半季熄燈 猿隊年度第一M4

樂天桃猿隊昨晚在桃園主場迎戰味全龍隊，曾仁和6局10K失3分優質先發，加上林承飛3安猛打、2分打點貢獻，以9：5拿下3連...

圖輯／中職樂天出戰味全 猿隊8局遇亂流 連換3投手止血

中華職棒今天在桃園棒球場進行樂天桃猿出戰味全龍例行賽，8局上猿隊中繼許峻暘遭到攻破，換上陳禹勳後再丟分，2出局滿壘後靠豪...

中職／3安猛打秘訣是保持初心 林承飛先求擊到球

上半季拿下4次單場MVP，樂天桃猿隊林承飛下半季卻直到今天才以3安猛打、2打點成績再次站上賽後頒獎台，他也希望接下來可以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。