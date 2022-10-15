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中職／悍將計畫18日詹智堯千場達陣引退 老天是變數

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
詹智堯即將完成生涯第1000場出賽後正式從球員身份引退，富邦悍將球團將在10月18日的比賽為詹智堯選手舉辦引退賽，並為詹智堯設計專屬引退紀念LOGO。圖／富邦悍將隊提供
詹智堯即將完成生涯第1000場出賽後正式從球員身份引退，富邦悍將球團將在10月18日的比賽為詹智堯選手舉辦引退賽，並為詹智堯設計專屬引退紀念LOGO。圖／富邦悍將隊提供

中職外野金手套常客「詹帥」詹智堯今年球季來到富邦悍將隊，即將完成生涯第1000場出賽後正式從球員身份引退，球團將在10月18日的比賽為詹智堯選手舉辦引退賽，並為詹智堯設計專屬引退紀念LOGO，同時推出1000場出賽暨引退紀念商品，為「詹帥」精彩的球員生涯留下美好的回憶。

詹智堯的引退賽能否如期登場，存在一大變數，悍將至18日共有3場比賽，而詹智堯還缺2場，但近日天氣狀況恐怕都不理想。球團表示，若因天氣因素，無法於18日達成第1000場出賽時，詹智堯1000場出賽暨引退賽則會延後至補賽日進行。

詹智堯從2009年開始展開球員生涯，加入中職後帥氣的外表及精湛的球技讓他擁有高人氣，從新人年起連續8年入選明星賽，在外野防區優異的防守，更讓他在2009年獲選外野金手套，2012年繳出個人單季最多的139支安打、3成29打擊率拿下最佳進步獎，並且從2012年到2015年完成外野金手套四連霸。

今年球季詹智堯來到悍將擔任球員兼任外野守備教練，傳承經驗給悍將外野手，同時在上半季完成生涯第997場出賽，而球季進入尾聲，詹智堯以球員身分重回一軍，14日的對上中信兄弟的比賽，在9局上半上場代跑，靠著李宗賢安打，詹智堯跑回球隊致勝分也完成998場出賽。

接下來的比賽，詹智堯也會上場，並計畫在10月18日對上樂天桃猿隊的比賽完成生涯第1000場出賽，並在當天比賽進行引退儀式，告別14年的球員生涯。

詹智堯即將完成生涯第1000場出賽後正式從球員身份引退，富邦悍將球團將在10月18日的比賽為詹智堯選手舉辦引退賽，並為詹智堯設計專屬引退紀念LOGO。圖／富邦悍將隊提供
詹智堯即將完成生涯第1000場出賽後正式從球員身份引退，富邦悍將球團將在10月18日的比賽為詹智堯選手舉辦引退賽，並為詹智堯設計專屬引退紀念LOGO。圖／富邦悍將隊提供

球團為詹智堯選手設計1000場出賽紀念LOGO，將背號8號與「堯」做出完美結合，同時推出引退紀念TEE、紀念球、紀念毛巾等商品，另外與手套廠商SSK合作，復刻詹智堯選手使用的外野手套，推出「詹智堯引退紀念手套」售價8888元，限量8組，將在18日引退賽當天，於商品旗艦店開賣。此外，當天賽後也將舉辦詹智堯選手的引退簽名會，當日於悍將商品部消費滿3000元即可參加，限額88人。

詹智堯 中職

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