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U23世界盃／中華隊15日出戰德國 推最幼齒的賴延峰搶勝

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

U23世界盃棒球賽，中華隊首戰旗開得勝後，15日將在預賽第2戰出戰德國隊，推出陣中年紀最小的賴延峰先發；德國則由馮卡普夫（Sixt Titus-Ruben Maria von Kapff）先發。

中華隊的預賽首戰在天母球場「煮粥大戰」中以6：2擊敗哥倫比亞，休兵1天後，接下來預賽賽程移師洲際棒球場，15日將對上德國，接下來依序為日本、南非、委內瑞拉。

中華隊推出賴延峰先發面對德國隊，這位出身平鎮高中的右投，畢業後未投身職棒，而是選擇加入業餘成棒合庫隊。

賴延峰為這批中華隊年紀最小的成員，與捕手張翔同為2003年次，都是2015年U12世界盃班底，當年就曾身披中華隊戰袍同場搭檔投捕；7年後，兩人有機會再於國際賽舞台上搭配，打造有如哆啦A夢用了「放大燈」般的場景。

中華隊 棒球 平鎮高中

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