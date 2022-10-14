聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／3安猛打秘訣是保持初心 林承飛先求擊到球
上半季拿下4次單場MVP，樂天桃猿隊林承飛下半季卻直到今天才以3安猛打、2打點成績再次站上賽後頒獎台，他也希望接下來可以越拿越多，不是為了個人，「代表球隊贏球啊」。
猿隊今晚在桃園球場以9：5擊敗味全龍隊，拿下3連勝，與下半季龍頭中信兄弟隊勝差縮小到2場，也讓兄弟封王魔術數字熄滅，猿隊總教練曾豪駒表示：「還沒到最後，把握每一場比賽。」
猿隊下半季原本位居龍頭，後來被兄弟超車，林承飛表示，一開始會有壓力，但林泓育有提醒大家，「把自己的節奏做好，不用管別人。」上半季就是這樣才贏下來，回歸到安打、推進等單純想法。
猿隊今晚先靠著2局下3分大局逆轉後，維持1分領先，到6局下才製造另一個3分大局拉開分差，該局有廖健富1分打點安打，還有林承飛2分打點二壘打。
曾豪駒表示，今天打線雖然前段有些機會沒把握住，但還是有把串連做好，除了林承飛有好表現外，陳俊秀也不錯，打第二棒有他的經驗，知道怎麼玩球，能夠在重要時刻扮演好角色。
陳俊秀確診後首次上場，4打數2安打、2分打點，林承飛則是4打數3安打，有2支二壘打，曾豪駒表示，林承飛上周跟中信兄弟對戰完後，有打擊方面重新設定，現在擊球扎實、狀況提升，今天也有美技守備。
雖然今天敲出3安，但林承飛認為自己狀態沒有特別突出，「還是在心態吧，上去有沒有辦法保持初心，不要去想球數，先擊到球就好。」
經典棒球賽事報導NFT開賣
▪ 不只有球員卡NFT可收藏 聯合線上精選棒球賽事報導發行NFT
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言