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中職／3安猛打秘訣是保持初心 林承飛先求擊到球

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
中華職棒今天在桃園棒球場進行樂天桃猿出戰味全龍例行賽，終場樂天桃猿9比5勝味全龍，桃猿林承飛（圖）以三支安打獲得該場MVP。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在桃園棒球場進行樂天桃猿出戰味全龍例行賽，終場樂天桃猿9比5勝味全龍，桃猿林承飛（圖）以三支安打獲得該場MVP。記者許正宏／攝影

上半季拿下4次單場MVP，樂天桃猿隊林承飛下半季卻直到今天才以3安猛打、2打點成績再次站上賽後頒獎台，他也希望接下來可以越拿越多，不是為了個人，「代表球隊贏球啊」。

猿隊今晚在桃園球場以9：5擊敗味全龍隊，拿下3連勝，與下半季龍頭中信兄弟隊勝差縮小到2場，也讓兄弟封王魔術數字熄滅，猿隊總教練曾豪駒表示：「還沒到最後，把握每一場比賽。」

猿隊下半季原本位居龍頭，後來被兄弟超車，林承飛表示，一開始會有壓力，但林泓育有提醒大家，「把自己的節奏做好，不用管別人。」上半季就是這樣才贏下來，回歸到安打、推進等單純想法。

猿隊今晚先靠著2局下3分大局逆轉後，維持1分領先，到6局下才製造另一個3分大局拉開分差，該局有廖健富1分打點安打，還有林承飛2分打點二壘打。

曾豪駒表示，今天打線雖然前段有些機會沒把握住，但還是有把串連做好，除了林承飛有好表現外，陳俊秀也不錯，打第二棒有他的經驗，知道怎麼玩球，能夠在重要時刻扮演好角色。

陳俊秀確診後首次上場，4打數2安打、2分打點，林承飛則是4打數3安打，有2支二壘打，曾豪駒表示，林承飛上周跟中信兄弟對戰完後，有打擊方面重新設定，現在擊球扎實、狀況提升，今天也有美技守備。

雖然今天敲出3安，但林承飛認為自己狀態沒有特別突出，「還是在心態吧，上去有沒有辦法保持初心，不要去想球數，先擊到球就好。」

中華職棒今天在桃園棒球場進行樂天桃猿出戰味全龍例行賽，終場樂天桃猿9比5勝味全龍，桃猿林承飛（中）以三支安打獲得該場MVP。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在桃園棒球場進行樂天桃猿出戰味全龍例行賽，終場樂天桃猿9比5勝味全龍，桃猿林承飛（中）以三支安打獲得該場MVP。記者許正宏／攝影

林承飛 曾豪駒

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