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中職／林承飛猛打擒龍 猿3連勝讓兄弟熄燈

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導

樂天桃猿隊力保全年度第一，今晚在桃園主場迎戰味全龍隊，曾仁和6局10K失3分優質先發，加上林承飛3安猛打、2分打點貢獻，以9：5拿下3連勝，全年度領先拉開到2.5場，也讓兄弟下半季封王數字熄燈。

中信兄弟隊原本下半季封王M5，但因為今天輸球，猿隊縮短到2場落後，如果猿隊剩下7場全勝，兄弟剩下5場扣掉1場對戰、另外4場全勝，雙方戰績會打成平手，魔術數字熄滅。

龍隊在2局上靠著劉時豪安打先馳得點、拿莫．伊漾高飛犧牲打追加1分，不過2局下猿隊很快反擊，單局5支安打攻下3分，嚴宏鈞的安打追平比數、林立高飛犧牲打超前。

下半季打擊不順是猿隊進軍季後賽的隱憂，二度染疫的陳俊秀、林泓育在今天歸隊，陳俊秀先發第二棒，在4局下的一支二壘安打，幫助球隊打回第4分，7局下的第二支安打也有1分打點，集滿生涯第600分打點。

6局下的3分大局也有陳俊秀的戲，龍隊雖在5局上攻下1分，但6局下1出局後林立敲安上壘，陳俊秀敲出的內野滾地球眼見形成雙殺，不過猿隊提出挑戰，經電視輔助改判陳俊秀安全上壘，2出局後廖健富安打有1分打點，朱育賢保送後，林承飛的二壘打再敲回2分。

曾仁和同樣確診完歸隊，先發6局被敲6支安打，丟掉3分，在隊友火力援護下，取得本季第6勝，單場10次三振更是刷新個人新高；龍隊林子昱先發4局失4分承擔敗投。

猿隊牛棚在8局上遭到龍隊攻破， 許峻暘、陳禹勳壓不住陣腳，讓龍隊多添2分，2出局滿壘是靠豪勁提前上場拆除炸彈，豪勁以1.1局無失分表現拿下本季第35次救援成功。

陳俊秀 曾仁和

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