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中職／「戈戈」就是快！富藍戈160公里 平聯盟最快紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊富藍戈。報系資料照
富邦悍將隊富藍戈。報系資料照

富邦悍將隊今天以4：2擊敗中信兄弟隊，賞給兄弟在10月的第一敗，洋投富藍戈代班終結者，飆出電視轉播顯示為161公里的火球，最終聯盟官方認證為160公里，追平中職最速紀錄。

由於終結者曾峻岳確診，由曾峻岳口中的「戈戈」富藍戈代班關門，今天9局上悍將隊攻下2分超前，他在9局下登板把關4：2領先。

富藍戈先是面對陳文杰賞出三振，雖被詹子賢敲出安打，但隨後再K掉張志豪，並讓福來喜敲出中外野飛球遭到接殺，順利鎖住勝利。

富藍戈拿下生涯第3場救援成功，此役最快球速160公里，追平2013年義大犀牛隊（悍將隊前身）洋投強克的160公里，並列中職最速紀錄。

曾峻岳 中職 富邦悍將

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