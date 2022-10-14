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中職／教練跑回的超前分 悍將戳破兄弟10月不敗神話
中信兄弟隊的10月不敗戰績，今天遭到富邦悍將隊踩斷，9局上靠1保送、2安打掃進2分超前，教練兼選手的詹智堯代跑溜回超前分，悍將隊終場以4：2贏球，兄弟4連勝、9連不敗告終，10月的7勝1敗1和，這1敗、1和都是悍將隊賞的。
由於高國麟確診，悍將隊以疫情支援的名義升上王詩聰，擔任先發第7棒、左外野手，2局上的攻勢由陳真敲安開啟，兩出局時輪到王詩聰，在球數1好3壞的情況下，掃出一發右外野兩分砲，幫助悍將隊先馳得點，這也是他的生涯首轟。
兄弟3局下、兩出局後，江坤宇安打、王威晨保送攻占得點圈，陳子豪補上安打先追回1分；6局下王詩聰的守備判斷釀禍，讓王威晨跑出一支三壘打，這回又是陳子豪的安打，掃回兄弟的追平分。
雙方先發投手都以優質先發、無關勝敗退場，悍將隊安得勝為7局失2分，兄弟左投奧特羅則是8局失2分，比賽以2：2進入牛棚戰。
楊志龍把關的9局上，陳真選到保送上壘，走上一壘的同時直接把頭盔交給站一壘指導教練的詹智堯，此役代跑登場為生涯第998場出賽，再靠王詩聰、李宗賢連兩棒安打，跑回悍將隊的超前分，捕手福來喜的傳球失誤，再讓悍將隊添保險分。
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