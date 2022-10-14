中職／球季剩8場 郭天信有打20場野心

味全龍隊昨天確定收下季後賽門票，外野手郭天信感受「很奇妙」，沒想過一軍第二年就可以體驗季後賽氣氛，更希望將球季延續下去，「再打20場左右就好」。

龍隊本季剩下8場比賽，季後賽以年度第三之姿挺進，季後挑戰賽加總冠軍賽，最多11場，如果打好打滿，確實接近20場，郭天信今年出賽102場是龍隊最多，但他說：「累是還好，我本來就不喜歡休息。」

昨天在宿舍看比賽，隨著富邦悍將隊確定遭到淘汰，龍隊季後賽門票也到手，郭天信表示，感覺有點五味雜陳，「不太真實的感覺，雖然不是說拿下冠軍，但打進季後賽也不容易，我們做到了。」

郭天信目前累積121支安打，距離安打王林立的129支有些差距，但還有希望，教練團今天安排他從三棒回到第一棒，爭取個人獎項，郭天信表示：「這方面我是順其自然，不能強求，上去比賽還是想要贏球。」

連續兩年出賽數破百，郭天信都是用同樣心態面對，「上場無論攻擊、守備都是拿出百分百去完成，雖然每天重複但也已經習慣。」差別在於，對手對他有更多看管，配球模式也不同，郭天信說：「這點就是去適應、調整，也是今年比較有進步的地方。」

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