中職／聽林智勝的話 李凱威創造得點圈壓迫感

味全龍隊李凱威被對手教頭誇獎今年表現亮眼「有壓迫感」，李凱威想起林智勝的勉勵，讓自己跳脫心魔，不再對得點圈打擊鑽牛角尖。

龍隊今年搶下年度第三，成軍第二年就進入季後賽，李凱威很期待屆時比賽的張力，「沒有打過季後賽，之前比較接近就是一些盃賽的冠軍戰，不過職棒的觀眾人數不同吧，會緊張應該也正常，在乎才會緊張。」

龍隊今年的驚奇表現，樂天桃猿隊曾豪駒點名李凱威進步多，在關鍵時刻能夠帶給敵隊壓迫感，確實數據上來看，李凱威去年得點圈打擊率2成65已經不俗，今年更躍升到3成19的高標，得點圈長打率更高達0.451。

李凱威表示，過去遇到得點圈機會，就特別想要打回來，心態比較容易受到影響，後來去請教林智勝，「面臨得點圈有人的局面要怎麼辦？」林智勝告訴他：「這樣的局面本來就很難，打不好是正常的。」

心念一轉，李凱威開始追求「打想打的球」不再去在意結果，「用不一樣的心去面對。」

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