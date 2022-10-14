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中職／沒捲袖子的「工主」 王詩聰生涯首轟炸裂奧特羅
富邦悍將隊「工地主任」王詩聰今天在洲際棒球場敲出兩分砲，解鎖生涯首轟，狂放的外型和豪邁的揮棒，此前生涯還未敲過全壘打，讓主播、球評得知是生涯首轟後都嚇了一跳。
悍將隊今天出戰10月不敗的中信兄弟隊，由安得勝出馬搶勝，對上兄弟左投奧特羅，今天因為高國麟確診，悍將隊以疫情支援的名義升上王詩聰，擔任先發第7棒、左外野手。
悍將隊2局上的攻勢由陳真敲安開啟，兩出局時輪到沒捲袖子的王詩聰，在球數1好3壞的情況下，掃出一發右外野兩分砲，幫助悍將隊先馳得點。
至今天賽前，王詩聰在一軍累積35場出賽，合計77打席、73打數敲出15安，吞下26次三振，還沒有全壘打，首轟在生涯第78個打席來報到。
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