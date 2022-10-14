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中職／對比06LaNew 今年味全更驚奇

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
2006年效命La New熊隊曾豪駒。 報系資料照
2006年效命La New熊隊曾豪駒。 報系資料照

2006年LaNew熊隊成軍第三年就打進季後賽，今年味全龍隊更上演成軍第二年就進季後賽的驚奇，樂天桃猿隊總教練曾豪駒是06年班底，看今年的龍隊「有年輕人活力」。

2006年LaNew熊包辦上、下半季冠軍，總冠軍賽更以四連勝擊倒統一獅隊，成軍三年就拿下隊史首冠成為中職史上最快奪冠的新軍。

曾豪駒認為，06年LaNew還有前身的基礎在，「當年只是需要一些新元素的整合，龍隊今年完全是從零開始，由年輕人搭配吉力吉撈．鞏冠、林智勝等有經驗的球員，要說驚奇是一定的。」

曾豪駒看龍隊兩年來成長幅度驚人，「代表教練團擬定的計畫，都有達到。」打者方面曾豪駒看到李凱威進步最大，「重要時刻的擊球很令人驚艷，對敵方來說是有壓迫性。」至於本土投手，曾豪駒則是認為整體都有提升，「去年有狀況的時候還是會出現不穩，今年很敢對決。」

龍隊就有一位06熊隊奪冠班底，那是林智勝生涯第一次打季後賽，那時他23歲、職棒第3個球季，印象非常深刻，「很緊張啊，還會挫手（台語），前兩場都沒安打。」

不過當時陣中還有陳金鋒等前輩在壓陣，「喇叭」潘忠韋更提醒林智勝：「照平常的去做就好。」林智勝說，當時自己年輕聽不懂，現在也用一樣的話跟小龍們說，「照平常去做，就會打得出來，要去學習這樣的感覺。」

曾豪駒 林智勝 樂天桃猿

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