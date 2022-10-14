WBC美主辦方將抵台場勘 高虹安：盼新竹棒球場已改進

民眾黨新竹市長參選人高虹安今天收到WBC世界棒球經典賽承辦單位函文，美國WBC主辦單位將於10月17日自美國飛抵台灣，預計18日下午赴新竹棒球場進行場地勘查，評估能否作為官辦熱身賽場地。高虹安表示，距離新竹棒球場停賽已快三個月，希望耗費12億預算改建的棒球場已有所改進，否則可能辜負了新竹球迷在地觀賞國際賽事的期待。

高虹安表示，過去曾替WBC賽事尋找贊助商，並透過承辦單位努力爭取WBC官辦熱身賽在新竹棒球場舉辦，沒想到新竹棒球場改建成果糟糕至極，有可能影響到原本爭取的結果，也提醒新竹市政府務必正視球場改善進度。

高虹安指出，沒想到這個立意良善的提醒，卻被民進黨新竹黨部主委陳建名在內的綠營政治人物與側翼造謠批評，說高虹安協助爭取WBC官辦熱身賽完全是杜撰虛構，是為了選舉自編自導；如今這份WBC美國官方要來新竹棒球場場勘的函文，已證實她才是正確的，這些綠營人士當時不分是非抹黑，應還給高虹安一個公道。

高虹安也說，針對新竹棒球場一事，這不是綠營第一次抹黑，早在新竹棒球場開幕前的6月，高虹安就前去場勘，當時發現場地有問題，苦口婆心提醒新竹市政府，棒球場啟用前應釐清問題，並督促相關單位改善，結果卻被沈慧虹公開指稱是「選舉抹黑」而不願聽進去，直到球場啟用、球員受傷後，林智堅沈慧虹才坦承新竹棒球場有問題。

高虹安強調，不同政黨之間，應該良性競爭，讓市政越來越好，這才是民主社會的福氣，而非造謠抹黑，將政黨利益建立在踐踏市民福祉之上！如果林智堅沈慧虹早點聽進建議，而不是直接認為是選舉抹黑，是不是球員就不會受傷了？希望這幾個月時間過去，新竹市政府有明顯改善球場問題，切莫浪費國家和市民的大把預算。 民眾黨新竹市長參選人高虹安今天收到WBC世界棒球經典賽承辦單位函文，美國WBC主辦單位將於10月17日自美國飛抵台灣。圖／高虹安競辦提供

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