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中職／胖秀歸隊又換兩人休兵 暴力猿打擊待加溫
樂天桃猿隊今天迎接陳俊秀、林泓育的歸隊，同時卻又出現兩人需要休息，藍寅倫腸胃炎、朱俊祥手肘發炎，先下二軍休息，陳俊秀先發本季首次打第二棒，林泓育板凳待命。
前天猿隊拉上楊彬中繼，透露出的訊號是牛棚出狀況，曾豪駒今天表示，朱俊祥前幾天手肘發炎，所以讓他休息一下，由王溢正補上空缺，而明天先發的楊彬用牛棚日方式幫忙吃局數，曾豪駒說：「前面有6連戰，好在有他。」
猿隊原本的下半季第一被中信兄弟超車，年度第一也只剩下1.5場勝差，曾豪駒坦言，鞏固年度第一是目前球隊的目標，「打擊還是重要，下半季沒有那麼出色，朱哥（朱育賢）有好一點，長打有出來，也期待俊秀、小胖的回歸，會有好的串連。」
季後賽猿隊終結者交給豪勁應該不會改變，剩下2名洋將額度要由霸林爵、狂威以及二軍的必贏多抉擇，必贏多今天對統一獅隊二軍先發5局，被敲4支安打，僅因羅國龍的陽春砲而掉分，曾豪駒表示：「今天投得不錯，球季結束前應該會讓他上一軍再試一次。」
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