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中職／桃園開左外野林智勝又休兵 葉總季後賽調度

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
味全龍隊林智勝。 記者許正宏／攝影
味全龍隊林智勝。 記者許正宏／攝影

味全龍隊今天作客對上樂天桃猿隊，桃園球場再次開放左外野看台，不過300轟聽牌的「大師兄」林智勝今天再次掛上免戰牌，總教練葉君璋讓他休息一下。

猿隊4日也曾開放左外野讓球迷有機會接全壘打球，但連續兩次都剛好遇到林智勝休兵，葉君璋表示，拿下季後賽資格後，有跟林智勝討論過拚300轟的重要性，目前目標放在季後賽，去調整林智勝的出賽。

林智勝今年出賽達96場，葉君璋表示，已經超乎球隊季前的預期，因此會安排他休息，但後續的比賽還是會上場調整，林智勝也說：「教練有問過我，我說就照季後賽的安排去排，我沒有一定要怎麼樣。」

不僅林智勝，今天李凱威也休兵，考量就是出賽數，不過郭天信重回一棒、吉力吉撈．鞏冠打第二棒，葉君璋表示，兩人還有個人獎項要爭取，「就讓他們拚」。

另外王維中本來安排是今天先發，葉君璋表示：「不是受傷，但希望他調整得更好一點，預計下周再登板。」

林智勝 葉君璋 樂天桃猿

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