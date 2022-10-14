快訊

二十大在即驚見反習布條！北京殺紅眼審查 媒體人：決心前所未見

台北市「三腳督」參選人財產曝光 蔣萬安、黃珊珊、陳時中都背千萬房貸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／龍隊提前一年打入季後賽 葉君璋：真的是運氣好

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
味全龍隊總教練葉君璋。 圖／聯合報系資料照
味全龍隊總教練葉君璋。 圖／聯合報系資料照

成軍第三年、一軍第二年，味全龍隊就成為中華職棒季後賽隊伍，超越原本總教練葉君璋預想的「三年季後賽」，有時候他回想起來也會疑惑「勝場怎麼會夠？」各方面都在適當時刻到位，只能歸給「運氣」。

隨著統一獅隊、富邦悍將隊陸續確定淘汰，龍隊以年度排名第三之姿進入今年季後賽，首輪對手是樂天桃猿隊或中信兄弟隊仍待定，葉總表示：「目前兩隊都還有可能，很難先去打算，但不管對誰都很有趣，對選手更是很大的肯定。」

從零開始組建的球隊，能夠提前達成打進季後賽的目標，葉君璋表示：「最主要就是球員真的成長很多，再來三名洋投的穩定也是，加上不同階段有不同人的加入，提供球隊火花。」

點燃龍隊火花的有誰？葉君璋指出，去年選秀選到的吉力吉撈．鞏冠、今年季前加入的林智勝都是，今年選秀的即戰力林凱威幫助也很大，「每個階段都有人進來幫忙」。

今年雖然徐若熙提前報銷加上林子昱、王維中都在季中遇到傷勢，龍隊本土投手戰力重創，但先有郭郁政跳出來，加上布里悍待滿整季、成功留下鋼龍，補起該有的先發戰力，葉君璋說：「運氣算不錯。」

葉君璋也點出年輕球員的成長，從出賽數就可以看出來，今年龍隊出賽數超過100場的有郭天信、李凱威、劉基鴻，人數在五隊中僅次於中信兄弟隊的4人，而龍隊60場以上的也有9人，代表整體實力足以撐住一軍。

「要說我們實力真的有前三嗎？」但是葉君璋說：「沒有，還是跟其他隊有落差，要像兄弟那樣，一隊5、60人都是好的球員，更換也不會差太多，那才是完整的球隊，今年我們真的是運氣好。」

葉君璋 中信兄弟 選秀

延伸閱讀

中職／2次挑戰都很有意見 葉總自嘲：味全習慣了

中職／打破羅昂不敗之身 葉君璋看見小龍成長

中職／梁家榮三壘又碰撞 葉總：動作可以修飾一下

中職／伍鐸轉換角色很自然 葉君璋：不可思議

相關新聞

中職／進季後賽許願成真 林智勝被小龍熱情「燃燒」起來

今年味全龍隊春訓開訓典禮上，林智勝寫下「進季後賽」的心願，昨天終於正式達成，龍隊搶下本季第三張季後賽門票，成軍第二年就有...

中職／龍隊提前一年打入季後賽 葉君璋：真的是運氣好

成軍第三年、一軍第二年，味全龍隊就成為中華職棒季後賽隊伍，超越原本總教練葉君璋預想的「三年季後賽」，有時候他回想起來也會...

中職／桃園開左外野林智勝又休兵 葉總季後賽調度

味全龍隊今天作客對上樂天桃猿隊，桃園球場再次開放左外野看台，不過300轟聽牌的「大師兄」林智勝今天再次掛上免戰牌，總教練...

中職／對比06LaNew 今年味全更驚奇

2006年LaNew熊隊成軍第三年就打進季後賽，今年味全龍隊更上演成軍第二年就進季後賽的驚奇，樂天桃猿隊總教練曾豪駒是0...

中職／胖秀歸隊又換兩人休兵 暴力猿打擊待加溫

樂天桃猿隊今天迎接陳俊秀、林泓育的歸隊，同時卻又出現兩人需要休息，藍寅倫腸胃炎、朱俊祥手肘發炎，先下二軍休息，陳俊秀先發...

不只有球員卡NFT可收藏 聯合線上精選棒球賽事報導發行NFT

棒球球員與啦啦隊女孩相繼推出NFT，近日聯合線上整理台灣1960年代至近代棒球精彩賽事報導，將報紙版面修復發行NFT，球迷可以透過報導重溫台灣棒球榮耀瞬間，以及回顧台灣棒球體育一路以來的發展。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。