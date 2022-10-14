中職／龍隊提前一年打入季後賽 葉君璋：真的是運氣好

成軍第三年、一軍第二年，味全龍隊就成為中華職棒季後賽隊伍，超越原本總教練葉君璋預想的「三年季後賽」，有時候他回想起來也會疑惑「勝場怎麼會夠？」各方面都在適當時刻到位，只能歸給「運氣」。

隨著統一獅隊、富邦悍將隊陸續確定淘汰，龍隊以年度排名第三之姿進入今年季後賽，首輪對手是樂天桃猿隊或中信兄弟隊仍待定，葉總表示：「目前兩隊都還有可能，很難先去打算，但不管對誰都很有趣，對選手更是很大的肯定。」

從零開始組建的球隊，能夠提前達成打進季後賽的目標，葉君璋表示：「最主要就是球員真的成長很多，再來三名洋投的穩定也是，加上不同階段有不同人的加入，提供球隊火花。」

點燃龍隊火花的有誰？葉君璋指出，去年選秀選到的吉力吉撈．鞏冠、今年季前加入的林智勝都是，今年選秀的即戰力林凱威幫助也很大，「每個階段都有人進來幫忙」。

今年雖然徐若熙提前報銷加上林子昱、王維中都在季中遇到傷勢，龍隊本土投手戰力重創，但先有郭郁政跳出來，加上布里悍待滿整季、成功留下鋼龍，補起該有的先發戰力，葉君璋說：「運氣算不錯。」

葉君璋也點出年輕球員的成長，從出賽數就可以看出來，今年龍隊出賽數超過100場的有郭天信、李凱威、劉基鴻，人數在五隊中僅次於中信兄弟隊的4人，而龍隊60場以上的也有9人，代表整體實力足以撐住一軍。

「要說我們實力真的有前三嗎？」但是葉君璋說：「沒有，還是跟其他隊有落差，要像兄弟那樣，一隊5、60人都是好的球員，更換也不會差太多，那才是完整的球隊，今年我們真的是運氣好。」

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