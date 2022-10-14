中職／進季後賽許願成真 林智勝被小龍熱情「燃燒」起來

今年味全龍隊春訓開訓典禮上，林智勝寫下「進季後賽」的心願，昨天終於正式達成，龍隊搶下本季第三張季後賽門票，成軍第二年就有如此佳績，林智勝說：「是大家一起努力，不是只靠我。」

樂天桃猿隊在上半季封王先取得第一張門票，中信兄弟隊在確定年度第二時也收下一張，龍隊先確定年度第三，昨天隨著富邦悍將隊下半季封王淘汰指數歸零，成為第三支晉級球隊。

林智勝今年的加入為龍隊帶來經驗值，賽後更是常常擔任心靈導師輔導年輕龍將，林智勝表示，不是他們倚賴自己，「是他們的熱情傳染給我，讓我的火一直燃燒，他們帶給我的，比我帶給他們的更多。」

40歲的林智勝形容，自己來到龍隊後好像變成16歲，跟隊友講話可以很直接，好的就鼓勵，不好的也會直接說。

下半季龍隊曾遇到9連敗低潮，吞下第9敗的那場，張政禹出現2次失誤，林智勝賽後圍圈圈時，要隊友握住彼此的手，跟旁邊的人說：「我還是相信你。」

這一段感性時刻，林智勝自己都講得有點哽咽，他說：「有點快哭出來，告訴他們要一起度過，把這段經驗當作後面比賽的警惕。」結果龍隊後來一波10戰8勝又打回氣勢。

例行賽剩下8場比賽，林智勝也希望年輕球員不要因此放鬆，「季後賽是一翻兩瞪眼的，接下來比賽，心態上正好可以模擬一下。」

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