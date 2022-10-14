快訊

涉殺馬籍女大生凶嫌醒了！1理由無法偵訊 檢警4方向調查

遭中選會踢出名單 謝和弦3點聲明曝動向：訴願不成選立委

中職／進季後賽許願成真 林智勝被小龍熱情「燃燒」起來

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
味全龍隊林智勝。記者許正宏／攝影
味全龍隊林智勝。記者許正宏／攝影

今年味全龍隊春訓開訓典禮上，林智勝寫下「進季後賽」的心願，昨天終於正式達成，龍隊搶下本季第三張季後賽門票，成軍第二年就有如此佳績，林智勝說：「是大家一起努力，不是只靠我。」

樂天桃猿隊在上半季封王先取得第一張門票，中信兄弟隊在確定年度第二時也收下一張，龍隊先確定年度第三，昨天隨著富邦悍將隊下半季封王淘汰指數歸零，成為第三支晉級球隊。

林智勝今年的加入為龍隊帶來經驗值，賽後更是常常擔任心靈導師輔導年輕龍將，林智勝表示，不是他們倚賴自己，「是他們的熱情傳染給我，讓我的火一直燃燒，他們帶給我的，比我帶給他們的更多。」

40歲的林智勝形容，自己來到龍隊後好像變成16歲，跟隊友講話可以很直接，好的就鼓勵，不好的也會直接說。

下半季龍隊曾遇到9連敗低潮，吞下第9敗的那場，張政禹出現2次失誤，林智勝賽後圍圈圈時，要隊友握住彼此的手，跟旁邊的人說：「我還是相信你。」

這一段感性時刻，林智勝自己都講得有點哽咽，他說：「有點快哭出來，告訴他們要一起度過，把這段經驗當作後面比賽的警惕。」結果龍隊後來一波10戰8勝又打回氣勢。

例行賽剩下8場比賽，林智勝也希望年輕球員不要因此放鬆，「季後賽是一翻兩瞪眼的，接下來比賽，心態上正好可以模擬一下。」

林智勝 樂天桃猿 富邦悍將

延伸閱讀

U23世界盃／澳洲隊教頭帶過林智勝 破紀錄轟有說恭喜

U23世界盃／為中華隊加油 林智勝、鄭宗哲來探班

中職／換球棒拚300轟 林智勝：戰斧留著季後賽

中職／300轟降落桃園機率降低？林智勝輪休未先發

相關新聞

中職／快了！悍將榜眼指數剩3 最快15日確定全年墊底

富邦悍將隊確定斷念下半季冠軍後，接下來的比賽焦點除了范國宸的安打王之爭外，還有榜眼籤何時到手，目前「榜眼指數」只剩3，最...

中職／進季後賽許願成真 林智勝被小龍熱情「燃燒」起來

今年味全龍隊春訓開訓典禮上，林智勝寫下「進季後賽」的心願，昨天終於正式達成，龍隊搶下本季第三張季後賽門票，成軍第二年就有...

不只有球員卡NFT可收藏 聯合線上精選棒球賽事報導發行NFT

棒球球員與啦啦隊女孩相繼推出NFT，近日聯合線上整理台灣1960年代至近代棒球精彩賽事報導，將報紙版面修復發行NFT，球迷可以透過報導重溫台灣棒球榮耀瞬間，以及回顧台灣棒球體育一路以來的發展。

日職／遭砲轟輸球仍獲高評價 洋基球探現身緊盯藤浪晉太郎

中央聯盟13日季後賽由阪神對上養樂多，阪神推出日前宣布要挑戰大聯盟的藤浪晉太郎先發，這場比賽他被養樂多隊主砲村上宗隆轟出全壘打失掉兩分，承擔比賽的敗戰責任。而場邊也出現洋基球探，緊盯藤浪等雙方選手的表現。

中職／吳哲源11連勝兄弟下半季M5 龍隊確定拿到季後賽門票

中信兄弟隊28歲投手吳哲源再度發威，昨天對富邦悍將隊之戰先發6.2局失3分，奪下本季第11勝，也是中職近10年首位締造1...

中職／吳哲源11連勝近10年最強 兄弟淘汰悍將降到M5

中信兄弟隊氣勢無法擋，今天在台中洲際球場對戰富邦悍將隊，先發投手吳哲源先發6.2局失3分，以優質內容奪下本季第11勝、也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。