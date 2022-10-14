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不只有球員卡NFT可收藏 聯合線上精選棒球賽事報導發行NFT

聯合新聞網／ 綜合報導
聯合線上發行首波NFT「熱血棒球世界發光」，球迷將能收藏台灣棒球精彩賽事報導。 圖／時光宇宙提供
聯合線上發行首波NFT「熱血棒球世界發光」，球迷將能收藏台灣棒球精彩賽事報導。 圖／時光宇宙提供

棒球球員與啦啦隊女孩相繼推出NFT，近日聯合線上整理台灣1960年代至近代棒球精彩賽事報導，將報紙版面修復發行NFT，球迷可以透過報導重溫台灣棒球榮耀瞬間，以及回顧台灣棒球體育一路以來的發展。

首波於10月14日中午十二時發行，購買網址為https://creator-timeverse-prod.netlify.app/

台灣棒球從紅葉少棒開始，金龍少棒領軍打入美國威廉波特少棒賽，稱霸世界總冠軍，80年代躍上國際舞台，孕育出許多旅日選手，郭源治、郭泰源、莊勝雄等人被封為「二郭一莊」，在日本成為膾炙人口的台籍投手，更曾登上奧運最高殿堂，獲得過兩面獎牌，2013年成為全台最瘋棒球的年份，世界棒球經典賽每場門票全數售罄，民眾聚集在信義區觀賽為中華隊加油，一幕幕都是台灣棒球的經典瞬間。

此系列共分為三個主題，分別是英雄出少年、讓世界看見及登奧運殿堂。每組產品售價為台幣3688，內含7張報版、藝術創作品、盲盒驚喜共11個NFT，不僅如此產品還包括實體水晶球，消費者將能夠同時擁有實體與數位收藏，產品內容著實豐富。

民眾將可以透過NFT回顧台灣棒球精彩賽事，報導涵蓋紅葉少棒、亞錦賽、WBC、奧運等。 圖／時光宇宙提供
民眾將可以透過NFT回顧台灣棒球精彩賽事，報導涵蓋紅葉少棒、亞錦賽、WBC、奧運等。 圖／時光宇宙提供

產品套組包含實體水晶球，此系列共分3主題，每主題各1個款式，使用雷雕技術將畫面刻在水晶球內，畫面生動。 圖／時光宇宙提供
產品套組包含實體水晶球，此系列共分3主題，每主題各1個款式，使用雷雕技術將畫面刻在水晶球內，畫面生動。 圖／時光宇宙提供

投入棒球公益，收入將捐助給原住民棒球協會

聯合線上表示「紅葉少棒是台灣棒球的先驅，當時以及現今的選手多為原住民，球隊要從花東到外地比賽，需要花比別人多的時間與金錢，將收入捐助給原住民棒球協會，有助於學生在棒球上的訓練，以及在教育上能給他們更多的資源。回顧棒球賽事，不忘台灣光榮時刻，同時也是在支持台灣棒球。」

降低NFT購買門檻，普遍民眾也能共同參與

為讓不熟悉NFT市場交易的民眾能夠順利購買，聯合線上與全台最大區塊鏈技術公司MaiCoin集團旗下品牌「Qubic Creator」合作，民眾能以一鍵式快速註冊虛擬錢包，且支付管道多元，可使用信用卡支付及虛擬貨幣購買，收藏NFT將不再難以入手，也期盼珍貴的歷史文化資產能讓更多人所收藏。。

販售資訊整理

購買網站：https://creator-timeverse-prod.netlify.app/

發行時間：10/14 12:00

發行數量：每主題800枚，共3個主題

販售價格：3,688元

原住民 奧運 區塊鏈技術 文化資產

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