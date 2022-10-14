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中職／快了！悍將榜眼指數剩3 最快15日確定全年墊底

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊最快明天就會確定全年墊底。報系資料照
富邦悍將隊最快明天就會確定全年墊底。報系資料照

富邦悍將隊確定斷念下半季冠軍後，接下來的比賽焦點除了范國宸的安打王之爭外，還有榜眼籤何時到手，目前「榜眼指數」只剩3，最快明天就可以入手。

悍將昨天以3：6輸給中信兄弟隊，下半季淘汰指數歸零，所有通往季後賽之路都正式封閉，確定富邦集團入主以來的6年都沒有總冠軍賽可打，再來的關注焦點就是爐主之爭。

由於有新軍台鋼雄鷹隊的加入，明年自動握有狀元籤，今年全年墊底只有榜眼籤可拿，只剩悍將與獅隊相爭，而悍將目前全年40勝68敗4和、勝率3成7，獅隊則是46勝64敗2和、勝率4成18，悍將的榜眼指數只剩3。

悍將最快將在今天輸兄弟，以及明天輸樂天桃猿隊、獅隊贏味全龍隊後，就會確定悍將拿到榜眼籤，這也將是悍將近6年第3度全年墊底，前兩次墊底的2017、2020年，分別在隔年以狀元籤帶回戴培峰、江少慶。

悍將今天由安得勝先發，他的近3場出賽全是優質先發，局數依序從6、7局吃到8局，此役將是他第3度面對兄弟；兄弟則是推出奧特羅先發，目前手握2勝0敗、防禦率1.62，首度出戰悍將。

樂天桃猿 台鋼雄鷹 富邦悍將

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