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日職／遭砲轟輸球仍獲高評價 洋基球探現身緊盯藤浪晉太郎

聯合新聞網／ 綜合報導
藤浪雖然承擔敗戰，但仍吸引到洋基球探在場邊觀察表現。圖擷自twitter
藤浪雖然承擔敗戰，但仍吸引到洋基球探在場邊觀察表現。圖擷自twitter

中央聯盟13日季後賽由阪神對上養樂多，阪神推出日前宣布要挑戰大聯盟的藤浪晉太郎先發，這場比賽他被養樂多隊主砲村上宗隆轟出全壘打失掉兩分，承擔比賽的敗戰責任。而場邊也出現洋基球探，緊盯藤浪等雙方選手的表現。

根據日本媒體「日刊體育」報導，藤浪在三局下半兩出局、一壘有人局面時對決村上宗隆。結果藤浪在滿球數時，投出一顆154公里的外角低快速球，被村上宗隆硬是撈到左外野，形成一發逆轉比分的兩分全壘打。藤浪在完成這局投球後退場，總計主投三局，被打2安打並投出3次保送，另外有4次奪三振。

藤浪在賽後受訪表示，他認為那一球並沒有失投，卻還是遭到砲轟，他對於沒有能夠守住球隊的領先優勢而感到抱歉。阪神總教練矢野燿大也認為是打者打得好，並未苛責藤浪。然而這場輸球，讓阪神在系列賽變成0勝3敗的劣勢，再輸一場就會遭到淘汰。

藤浪在9月底時，曾經公開表示想挑戰美國大聯盟。而在這場比賽中，場邊也出現了洋基的環太平洋地區球探桑德蘭（Alex Sunderland）的身影。桑德蘭表示，他是來觀察幾位重點選手，藤浪也是其中之一。而藤浪和村上的高水準對決，更讓他不管身為球探還是球迷，都感到非常享受。

日本 阪神

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