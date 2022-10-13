中職／吳哲源11連勝近10年最強 兄弟淘汰悍將降到M5

中信兄弟隊氣勢無法擋，今天在台中洲際球場對戰富邦悍將隊，先發投手吳哲源先發6.2局失3分，以優質內容奪下本季第11勝、也是11連勝，兄弟終場6：3獲勝，下半季封王魔術數字降到5，最快16日奪冠。

兄弟最近10戰打出8勝1和1敗，本月未有輸球紀錄，悍將隊輸球落後兄弟8.5場勝差，無法爭奪下半季冠軍，將由確定晉級季後賽的兄弟、樂天桃猿隊爭王；另外，味全龍隊也以年度排名第3，搶到季後賽最後一席，在一軍出賽第2個球季就達陣。

吳哲源從5月11日擊敗統一獅隊開始，已經超過5個月維持不敗，今天投6.2局被揮出6支安打，失3分是因兩支全壘打；他不但繼續推升隊史本土投手最長連勝紀錄，也是中職近10年首位投出11連勝的投手，本季戰績升至11勝1敗2中繼。

吳哲源本季累積118.2局，重新回到防禦率排行榜，以2.81排名第5，在球季結束前只要再投1.1局，就可達到聯盟規定局數，生涯6年首次榜上有名。

兄弟3局下率先展開攻勢，福來喜安打、黃韋盛觸身球，兩人再靠暴投攻占二、三壘， 岳政華揮出二壘打攻下兩分打點；接著兩出局後，陳子豪獲得保送，在一、三壘有人時發動雙盜壘，不但岳政華得分，陳子豪也靠失誤攻上三壘，陳文杰安打再下一城，取得4：0領先。

吳哲源投完前4局只被揮出1支安打，讓悍將隊一路掛零，5局上辛元旭揮出二壘打，戴培峰再轟右外野兩分砲，本季第2轟出爐，追成只差兩分。

兄弟5局下再靠岳政華安打、江坤宇犧牲觸擊、陳子豪安打攻下1分，比數變成5：2。

悍將隊7局上靠陳真陽春砲攻下第3分，本季第4轟、生涯第2支代打全壘打，但7局下陳子豪回敬右外野陽春砲（本季第8轟），兩隊差距不變，兄弟終場3分之差獲勝。

江少慶投完5局退場，被揮出7支安打、出現兩次四死球，失5分有4分自責，本季戰績掉到4勝12敗、防禦率4.91，敗場數追平統一獅隊胡智為，並列全聯盟第2慘，悍將隊洋投范米特目前14敗是「敗投王」。

江少慶去年對兄弟3場先發投出1勝1敗，今年對戰一路挨打，6場先發全部吞敗，生涯掉到1勝7敗。