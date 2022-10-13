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中職／台鋼教練井端弘和前進高苑 李來發直接日文溝通
台鋼雄鷹隊與高雄市政府運動發展局、教育局攜手回饋在地基層棒球運動，地方棒球振興計畫首站前往高苑工商，雄鷹客座內野守備教練井端弘和帶領捕手邱邦、內野手黃秉揚、外野手孫易伸出席，統籌教練林振賢也到場。
井端弘和仔細觀察高苑青棒隊選手守備，並提供建議，安排黃秉揚指導高苑學弟，井端弘和說：「藉由今天這個機會讓秉揚下去教，他講得出來、教得出來，代表有把秋訓練的吸收起來。」
高苑選手仔細模擬動作，總教練李來發也在一旁勤作筆記，還能直接用日文與井端弘和溝通。
井端弘和今年首次海外之旅，不只擔任雄鷹客座內野守備教練，還到基層指導學生球員；他表示，第一次指導高中生，昨天晚上就很期待，實際來到高苑，選手練球都很有精神，也很積極發問，感受到他們非常想要進步的企圖心。
邱邦、黃秉揚都是高苑校友，一走進球場，許多高中時光點滴湧上心頭，共同回憶就是球場旁的飲料販賣機，不過兩人笑說，現在許多品項已與當時不同。
孫易伸表示，開始秋訓後有許多收穫，今天擔任指導角色，有把秋訓所學傳承給學弟，讓他們嘗試更多元訓練方式。
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