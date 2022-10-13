快訊

比分Live／U23五局上對手九棒二壘打攻兩分超前 中華1:2哥倫比亞

剛邊境解封…國外再冒新變異株 專家籲國人積極做「這件事」

士林爆情殺案！女疑遭勒斃陳屍屋內 男友涉重嫌警緝凶中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／台鋼教練井端弘和前進高苑 李來發直接日文溝通

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
雄鷹隊客座內野守備教練井端弘和指導高苑青棒隊球員。圖／台鋼雄鷹隊提供
雄鷹隊客座內野守備教練井端弘和指導高苑青棒隊球員。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊與高雄市政府運動發展局、教育局攜手回饋在地基層棒球運動，地方棒球振興計畫首站前往高苑工商，雄鷹客座內野守備教練井端弘和帶領捕手邱邦、內野手黃秉揚、外野手孫易伸出席，統籌教練林振賢也到場。

井端弘和仔細觀察高苑青棒隊選手守備，並提供建議，安排黃秉揚指導高苑學弟，井端弘和說：「藉由今天這個機會讓秉揚下去教，他講得出來、教得出來，代表有把秋訓練的吸收起來。」

高苑選手仔細模擬動作，總教練李來發也在一旁勤作筆記，還能直接用日文與井端弘和溝通。

井端弘和今年首次海外之旅，不只擔任雄鷹客座內野守備教練，還到基層指導學生球員；他表示，第一次指導高中生，昨天晚上就很期待，實際來到高苑，選手練球都很有精神，也很積極發問，感受到他們非常想要進步的企圖心。

邱邦、黃秉揚都是高苑校友，一走進球場，許多高中時光點滴湧上心頭，共同回憶就是球場旁的飲料販賣機，不過兩人笑說，現在許多品項已與當時不同。

孫易伸表示，開始秋訓後有許多收穫，今天擔任指導角色，有把秋訓所學傳承給學弟，讓他們嘗試更多元訓練方式。

台鋼雄鷹隊回饋高雄市基層棒球，地方棒球振興計畫首站前往高苑工商。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊回饋高雄市基層棒球，地方棒球振興計畫首站前往高苑工商。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊回饋高雄市基層棒球，地方棒球振興計畫首站前往高苑工商。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊回饋高雄市基層棒球，地方棒球振興計畫首站前往高苑工商。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊回饋高雄市基層棒球，地方棒球振興計畫首站前往高苑工商。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊回饋高雄市基層棒球，地方棒球振興計畫首站前往高苑工商。圖／台鋼雄鷹隊提供

棒球 台鋼雄鷹 李來發

延伸閱讀

中職／吳哲源挑戰11連勝氣勢正旺 悍將連5季「敗投王」

U23世界盃／台鋼林家鋐與陳翊瑄成遺珠 期待明年中職新球季

圖輯／中職 泰樂7局零失分 助中信兄弟擊敗富邦悍將

中職／兄弟狂起來！泰樂7局無失分領軍 下半季封王M6

相關新聞

中職／吳哲源挑戰11連勝氣勢正旺 悍將連5季「敗投王」

中信兄弟隊昨天在新莊球場以4：3擊敗富邦悍將隊，「金控大戰」今天移師台中洲際球場，兩隊分別推出吳哲源、江少慶登板先發，由...

中職／台鋼教練井端弘和前進高苑 李來發直接日文溝通

台鋼雄鷹隊與高雄市政府運動發展局、教育局攜手回饋在地基層棒球運動，地方棒球振興計畫首站前往高苑工商，雄鷹客座內野守備教練...

中職／亂放球棒可能送對手出局數 黃韋盛：努力改習慣

中信兄弟隊昨晚與富邦悍將隊之戰，黃韋盛打擊後球棒的放置位置成為球迷討論焦點，他在個人IG發文回應，虛心收下指教，也會努力...

中職／想展現更大破壞力 王威晨沒注意安打數往上衝

「完全沒注意有機會耶。」中信兄弟隊王威晨昨天賽前受訪時聊到，自己對於安打排行榜沒特別注意，結果比賽開打又繳出單場3安，連...

中職／亂丟棒險釀「翻車」 兄弟黃韋盛發文致歉

本周一中信兄弟與樂天桃猿上演天王山之戰，猿隊捕手嚴宏鈞發生「腳踢球棒」事件，丟球棒的肇事者兄弟打者黃韋盛「球棒丟在本壘邊」也遭到指責，而他也在今早於IG發文，感謝球迷們的批評指教。 此事件發生在當天

日職／三次滿壘保送丟3分史上最慘 軟銀斷季後賽18連勝

12日太平洋聯盟的季後賽，歐力士以5比0完封軟銀搶下勝利。軟銀除了受制於歐力士王牌投手山本由伸的壓制之外，隊上的投手更是自亂陣腳，頻頻送出保送丟掉分數，釀成球隊輸球的敗因。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。