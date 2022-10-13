U23世界盃／為中華隊加油 林智勝、鄭宗哲來探班

U23世界盃今天在天母球場開打，中華隊開幕戰對哥倫比亞，賽前不僅味全龍隊林智勝等球員來探班，兩位旅美好手陳柏毓和鄭宗哲也到場觀戰，陳柏毓更是有些手癢，很羨慕能在台灣打國際賽。

以天母作為主場，龍隊今天還是有球員來練球，林智勝特別來跟中華隊打擊教練克魯茲打招呼，也跟中華隊加油打氣，隊長吳東融、捕手吉力吉撈・鞏冠也都到場與中華隊碰面。

目前效力海盜隊1A的鄭宗哲看哥倫比亞隊，有些在小聯盟的熟面孔，「去年世界盃也對過，整體實力不錯，也會找機會跟他們打個招呼。」

陳柏毓也在海盜隊打拚，旅美之後還沒有機會在台灣獻技，這次看到U23世界盃在台灣舉行，他說：「感覺滿不錯的，可以讓家人看到自己打球，特別對旅外球員來說滿不錯的。」