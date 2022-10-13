U23世界盃／中華隊開幕戰陳聖平開路 對哥國有研究

U23世界盃今晚在天母球場開打，地主中華隊開幕戰對上哥倫比亞，由陳聖平擔任開路先鋒、曾頌恩扛起第四棒，投手陳宇宏先發外，也準備好徐基麟、巴青少負責拆彈。

U23今起開打，中華隊位處A組，預賽將依序對上哥倫比亞、德國、日本、南非、委內瑞拉，取分組前3晉級，委內瑞拉是去年冠軍、哥倫比亞去年季軍，日本實力不足，中華隊力求出線場場關鍵。

中華隊總教練謝承勳表示，開幕戰打線主要是觀察這幾天球員守備、打擊的狀況，並跟打擊教練討論後排定，第一場會準備雙先發，除了陳宇宏，王彥成也會在後面準備，「如果投得順就不會用到。」

去年U23中華隊以4：5敗給哥倫比亞，今年首戰相見力求復仇，謝承勳表示，研究過去年、前年的影片，對手打擊有一定水準，「有提醒過投手，要避免投到偏高的位置，針對弱點去攻擊，讓對手打不好為主。」

哥倫比亞派出身高196公分的佛洛雷斯（Santiago Florez）先發，中華隊也研究過他2019年至今的影片，分析身高是一大優勢，球速也有90到93哩，滑球為主要武器，謝承勳表示：「提醒打者選球上要專心。」

另外第三棒李亦崴擔任一壘手，謝承勳表示，主要考量是近日天候不佳，內野手傳球會比較吃力，因此讓他接球，掌握度比較好。

中華隊先發打線如下：

1棒 陳聖平，二壘手

2棒 曾宸佐，中外野手

3棒 李亦崴，一壘手

4棒 曾頌恩，指定打擊

5棒 顏國晉，左外野手

6棒 王騰玉，三壘手

7棒 楊竣翔，游擊手

8棒 羅暐捷，右外野手

9棒 張翔，捕手

先發投手 陳宇宏