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中職／吳哲源挑戰11連勝氣勢正旺 悍將連5季「敗投王」

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
中信兄弟投手吳哲源。 報系資料照
中信兄弟投手吳哲源。 報系資料照

中信兄弟隊昨天在新莊球場以4：3擊敗富邦悍將隊，「金控大戰」今天移師台中洲際球場，兩隊分別推出吳哲源江少慶登板先發，由於悍將隊下半季淘汰指數只剩下1，再輸就無法爭冠，味全龍隊將以年度排名第3晉級季後賽。

吳哲源本季出賽32場（14場先發），合計投112局是生涯6年首次單季破百，戰績10勝1敗2中繼、防禦率2.73；今晚將是兄弟本季第114場比賽，他只要投滿兩局就可回到投手排行榜，至少名列第5沒有太大問題。

吳哲源今年對戰悍將隊8場（3場先發），合計23.2局失6分，投出2勝、防禦率2.28；他從5月11日擊敗統一獅隊開始，已經超過5個月維持不敗，目前保有兄弟本土投手最長10連勝紀錄，有機會成為中職近10年首位11連勝投手。

統一獅隊日籍好手鐮田祐哉2012年投出11連勝，是中職最近11季投出最長連勝紀錄的投手。

兄弟近18戰奪下16勝，下半季躍居榜首，悍將隊落後7.5場勝差、排名第3，年度戰績暫時墊底，其實從整個局勢看來，龍隊繼樂天桃猿、兄弟之後闖進季後賽，只是時間早晚的問題。

江少慶本季20場先發投出4勝11敗、防禦率4.80，對兄弟5戰全敗，合計25局失22分，其中13分自責，對戰防禦率4.68。

悍將隊洋將范米特目前14敗是全聯盟投手最多，統一獅隊胡智為12敗居次，再來就是江少慶；值得一提的是，悍將隊確定連續5年包辦聯盟「敗投王」，從2018年起依序是伍鐸10敗（和獅隊羅里奇並列）、伍鐸12敗、羅力11敗、陳仕朋12敗、范米特。

統一獅 吳哲源 江少慶

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