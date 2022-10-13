中職／亂放球棒可能送對手出局數 黃韋盛：努力改習慣

中信兄弟隊昨晚與富邦悍將隊之戰，黃韋盛打擊後球棒的放置位置成為球迷討論焦點，他在個人IG發文回應，虛心收下指教，也會努力去改變習慣。

黃韋盛在10日對樂天桃猿隊時，4局上敲出安打後，球棒丟在靠近三壘線附近，三壘跑者陳文杰回來得分後，捕手嚴宏鈞把球棒踢開，陳文杰再繞回撿球棒，此時黃韋盛放球棒的位置就曾受到討論，但焦點放在嚴宏鈞該不該踢球棒。

昨天對戰悍將，黃韋盛在3局上的打席打擊完有把球棒改放一壘側，但5局上揮棒落空後，由於捕手戴培峰沒有確實接捕，黃韋盛衝往一壘時球棒放在本壘前，戴培峰撿球後跳過球棒傳往一壘抓到出局。

球棒差點絆倒捕手，黃韋盛也在個人社群發文表示：「針對這兩天大家批評指教都有虛心收下，也有很努力的去改變習慣。」並解釋「打擊的當下下意識常常還是沒辦法改變，但會持續修正動作，期望能夠在場上做得更好，不去造成對手及隊友意外的風險。」

除了造成受傷風險，黃韋盛這個習慣也很可能奉送對方出局數，根據棒球規則5.09(a)(8)的註釋，「整支球棒拋入界內或界外區域妨礙野手進行Play（包括處理擊出球及對傳球採取接球行為）時，無論是否故意應宣判為妨礙。」