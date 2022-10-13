中職／想展現更大破壞力 王威晨沒注意安打數往上衝

「完全沒注意有機會耶。」中信兄弟隊王威晨昨天賽前受訪時聊到，自己對於安打排行榜沒特別注意，結果比賽開打又繳出單場3安，連續3場猛打賞演出，讓他以124安打衝上第三名，與第一名林立的差距，進入射程範圍。

王威晨近期手感只有火燙，連續3戰都敲出3支安打，打擊率從2成99竄升到3成12，安打數也迅速累積，昨天賽前還排在第三，落後給隊友江坤宇，打完後又晉升一位，前面是樂天桃猿隊林立的129支安打、富邦悍將隊范國宸的127支安打。

王威晨老實說，沒注意自己排名第幾，「因為球隊目前目標都很一致，整體氣氛都不錯，沒有特別注意個人獎項。」兄弟距離下半季封王進入M6，最快16日就可拿下王座。

個人獎項球季尾聲再來拚，王威晨現在希望幫助球隊，「當然安打也是幫助，還有上壘，想要展現更大的破壞力，就要繼續努力延續下去，每一場專注幫助球隊贏球。」

昨天王威晨敲出3安，林立也敲出2安，雖然差距從6支安打縮短到5支安打，不過兄弟剩下7場比賽，猿隊8場、悍將9場，王威晨要追趕還是比較吃虧，他笑說：「我也被陳傑憲超車過，最後一戰敲3支安打。」

王威晨還是強調，現階段是球隊最重要，「季初當然會幫自己設定一些目標，但贏球拿下上、下半季冠軍比較重要，要到快結束了才會考慮個人獎，前提還是球隊贏球。」