日職／三次滿壘保送丟3分史上最慘 軟銀斷季後賽18連勝
12日太平洋聯盟的季後賽，歐力士以5比0完封軟銀搶下勝利。軟銀除了受制於歐力士王牌投手山本由伸的壓制之外，隊上的投手更是自亂陣腳，頻頻送出保送丟掉分數，釀成球隊輸球的敗因。
根據日本媒體「每日新聞」報導，軟銀本場的先發投手石川柊太，先是在第四局滿壘時投出保送，讓歐力士先馳得點。第五局時，後援的大關友久也在滿壘時連投兩次保送失分。也就是本場軟銀光是因為滿壘保送就丟掉了三分，創下日職季後賽史上最糟的紀錄。
報導指出，軟銀投手群在這個賽季一共投出474次保送，數量高居太平洋聯盟第一。控球不佳的問題也在本次賽事中完全暴露，單場一共出現多達8次保送。相對而言，歐力士先發的山本由伸及後援的平野佳壽都沒有投出過任何保送，一來一往成為勝負關鍵。
媒體「Full-Count」指出，軟銀上一次在季後賽輸球，已經是2019年10月5日的事情了。該場比賽軟銀以3比6敗給東北樂天金鷲隊後，就在季後賽一路過關斬將，連同2020與今年，共創下季後賽18連勝的驚人紀錄。這次輸給歐力士，使得軟銀暌違1103天後，再度於季後賽嚐到輸球滋味。
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