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中職／亂丟棒險製造翻車 兄弟黃韋盛發文致歉

聯合新聞網／ 綜合報導
黃韋盛。 截圖自黃韋盛臉書
黃韋盛。 截圖自黃韋盛臉書

本周一中信兄弟與樂天桃猿上演天王山之戰，猿隊捕手嚴宏鈞發生「腳踢球棒」事件，丟球棒的肇事者兄弟打者黃韋盛「球棒丟在本壘邊」也遭到指責，而他也在今早於IG發文，感謝球迷們的批評指教。

此事件發生在當天比賽4局上，兄弟打者黃韋盛在滿壘敲出安打後，順手將球棒丟在本壘附近，導致猿隊捕手嚴宏鈞需要將球棒踢開才好防守，這一腳卻造成球棒落在跑者路線位置上，不少球迷對此大力抨擊，認為此舉有可能會害跑者受傷。

至於嚴宏鈞隔天無奈表示，自己當下僅為了做好守備，確保前方沒有障礙物，這動作並沒有害人之意。而亂丟球棒的黃韋盛也沒躲過網友挨罵，沉澱數日後，他也於今日透過IG發文，感謝外界這幾天的批評指教，會虛心檢討，「我有努力去改變習慣，但當下意識常無法立即改變，我會持續修正動作」，此外他也強調，「期望能在場上做得更好，未來不會造成對手及隊友意外的風險。」

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