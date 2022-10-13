日職／阪神原口文仁不滿出棒過半超怒 主審反過來安慰他

阪神虎昨日對上養樂多燕子的高潮系列賽決勝輪首戰，終場以1:7慘遭血洗，而本場比賽阪神球星原口文仁因一次出棒過半的判決引起爭議，讓他對一壘審罵聲連連，監督矢野燿大也在賽後力挺子弟兵。

2局上，阪神0:3落後，並且無人出局得點圈上有人，原口文仁在與對手小川泰弘，纏鬥13球後，被一顆變化球釣中出棒，但他立即收棒、但一壘審卻認為其出棒過棒，因此慘遭三振。

原口のハーフスイングは

ストライク判定

オスナのハーフスイングは

ボール判定



オスナの方は当然振ってないから

ボール



原口それよりも手前で止まってるように思ったけどな pic.twitter.com/jC9jnzg21j — くろまる (@96_KSMR) 2022年10月12日

原口對此感到十分不滿，並對著一壘審碎念走下休息室，而本場比賽的球評真中満則認為這球救了養樂多:「這球的判決將會影響比賽的走向，養樂多真的很幸運。」

阪神監督矢野燿大賽後接受《Sponichi Annex》訪問時則表達不滿，並聲援子弟兵:「我知道不能抱怨及抗議，但我希望裁判看清楚好好做出正確的判決。」

值得一提的是主審白井一行特別在攻守交換時，向原口文仁拍肩致意，像是要他別因此生氣，兩人也相視而笑，化解了這場風波。