中職／泰樂回歸腰部沒問題 看見兄弟贏球好氣氛

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
中信兄弟隊今晚以4：3擊敗富邦悍將，近18場拿下16勝。記者季相儒／攝影
中信兄弟隊今晚以4：3擊敗富邦悍將，近18場拿下16勝。記者季相儒／攝影

因腰部緊繃跳過一場先發，中信兄弟隊洋投泰樂調整完畢，重歸一軍首戰繳出7局無失分好投，寫下來台代表作，幫助球隊以4：3擊敗富邦悍將隊，泰樂表示：「很開心回到投手丘。」

今晚在新莊球場面對悍將打線，泰樂直到4局下才被孔念恩敲出全場第1支安打，106球投完7局也僅被敲出2安，另有6次三振、1次四壞保送，沒有掉分。

整場展現宰制力，兄弟總教練林威助表示：「泰樂現在不會有太明顯的壞球，之前偏高壞球比較多一些，現在比之前穩定很多。」

泰樂表示，先前到二軍調整後，今天這場明顯感覺不錯，投球策略也有成功執行，投完之後腰部的感覺很好，「之前的訓練都是為了有今天的表現，能夠投到106球、7局。」

兄弟近期瘋狂贏球，近18戰16勝，泰樂也看到球隊的好氣氛，「大家都想幫助球隊贏球，就算是沒上場的人也會找方式幫助球隊。」

黃韋盛今天在3局上的安打敲回全隊第1分，連3場貢獻勝利打點，不過球棒放置位置再次成為焦點，3局上放在靠近一壘側，5局的打席卻放在本壘前，悍將捕手戴培峰差點絆倒，林威助也表示，這點會再提醒，但也怕他太在意，反而影響打擊。

富邦悍將 中信兄弟

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