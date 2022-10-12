中職／泰樂回歸腰部沒問題 看見兄弟贏球好氣氛
因腰部緊繃跳過一場先發，中信兄弟隊洋投泰樂調整完畢，重歸一軍首戰繳出7局無失分好投，寫下來台代表作，幫助球隊以4：3擊敗富邦悍將隊，泰樂表示：「很開心回到投手丘。」
今晚在新莊球場面對悍將打線，泰樂直到4局下才被孔念恩敲出全場第1支安打，106球投完7局也僅被敲出2安，另有6次三振、1次四壞保送，沒有掉分。
整場展現宰制力，兄弟總教練林威助表示：「泰樂現在不會有太明顯的壞球，之前偏高壞球比較多一些，現在比之前穩定很多。」
泰樂表示，先前到二軍調整後，今天這場明顯感覺不錯，投球策略也有成功執行，投完之後腰部的感覺很好，「之前的訓練都是為了有今天的表現，能夠投到106球、7局。」
兄弟近期瘋狂贏球，近18戰16勝，泰樂也看到球隊的好氣氛，「大家都想幫助球隊贏球，就算是沒上場的人也會找方式幫助球隊。」
黃韋盛今天在3局上的安打敲回全隊第1分，連3場貢獻勝利打點，不過球棒放置位置再次成為焦點，3局上放在靠近一壘側，5局的打席卻放在本壘前，悍將捕手戴培峰差點絆倒，林威助也表示，這點會再提醒，但也怕他太在意，反而影響打擊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言