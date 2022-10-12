聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／兄弟狂起來！泰樂7局無失分領軍 下半季封王M6
中信兄弟狂起來擋都擋不住，今晚泰樂先發7局無失分繳出來台代表作，率領球隊以4：3擊敗富邦悍將隊，黃韋盛的「黃色棒棒」更是連3場為球隊敲回勝利打點，下半季封王魔術數字6。
兄弟以3連勝力保下半季龍頭地位，10月戰績6勝1和沒輸過，最近8連不敗，近18場更是只輸過1場，拿下16勝，進入球季尾聲氣勢越來越旺，最快16日就可封王。
泰樂今天以疫情遞補名單方式回一軍，面對悍將前3局未被敲安，直到4局下才被孔念恩的內野安打而破功，5局下被戴培峰敲出第2支安打，但捕手高宇杰成功盜壘阻殺形成另類三上三下。
泰樂總計以106球投完7局，就被敲出這2支安打，另有6次三振、1次四壞保送，投球數、局數都創下來台4場先發的最高，第一次無失分，收下第3勝。
3局上兄弟打線在1出局後進占二壘，黃韋盛的適時一擊為球隊先馳得點，下一棒岳政華再補上一支安打，黃韋盛跑回第2分。
兄弟最近3連勝都是由黃韋盛敲回勝利打點，手中的黃色球棒很搶眼，加上今天4打數1安打1分打點，最近3戰他貢獻了5安打、6分打點。
第3棒王威晨更是4打數3安打，連3場「猛打賞」演出，跑回2得分，一次在6局上、一次在8局上，貢獻打點的都是第5棒的陳文杰。
悍將先發投手陳仕朋6局被敲6支安打，失3分是優質先發，但等不到火力吞下本季第6敗，投103球有64顆好球，7次三振另有2次四外保送。
悍將在8局下面對李振昌展開反撲，1出局後2支安打加上1次四壞保送形成滿壘，新秀孔念恩二壘打敲回2分打點，申皓瑋內野滾地推進也有1分打點，只不過范國宸也敲出內野滾地，攻勢到此為止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言