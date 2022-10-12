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中職／兄弟狂起來！泰樂7局無失分領軍 下半季封王M6

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
中信兄弟隊先發投手泰樂。記者季相儒／攝影
中信兄弟隊先發投手泰樂。記者季相儒／攝影

中信兄弟狂起來擋都擋不住，今晚泰樂先發7局無失分繳出來台代表作，率領球隊以4：3擊敗富邦悍將隊，黃韋盛的「黃色棒棒」更是連3場為球隊敲回勝利打點，下半季封王魔術數字6。

兄弟以3連勝力保下半季龍頭地位，10月戰績6勝1和沒輸過，最近8連不敗，近18場更是只輸過1場，拿下16勝，進入球季尾聲氣勢越來越旺，最快16日就可封王。

泰樂今天以疫情遞補名單方式回一軍，面對悍將前3局未被敲安，直到4局下才被孔念恩的內野安打而破功，5局下被戴培峰敲出第2支安打，但捕手高宇杰成功盜壘阻殺形成另類三上三下。

泰樂總計以106球投完7局，就被敲出這2支安打，另有6次三振、1次四壞保送，投球數、局數都創下來台4場先發的最高，第一次無失分，收下第3勝。

3局上兄弟打線在1出局後進占二壘，黃韋盛的適時一擊為球隊先馳得點，下一棒岳政華再補上一支安打，黃韋盛跑回第2分。

兄弟最近3連勝都是由黃韋盛敲回勝利打點，手中的黃色球棒很搶眼，加上今天4打數1安打1分打點，最近3戰他貢獻了5安打、6分打點。

第3棒王威晨更是4打數3安打，連3場「猛打賞」演出，跑回2得分，一次在6局上、一次在8局上，貢獻打點的都是第5棒的陳文杰。

悍將先發投手陳仕朋6局被敲6支安打，失3分是優質先發，但等不到火力吞下本季第6敗，投103球有64顆好球，7次三振另有2次四外保送。

悍將在8局下面對李振昌展開反撲，1出局後2支安打加上1次四壞保送形成滿壘，新秀孔念恩二壘打敲回2分打點，申皓瑋內野滾地推進也有1分打點，只不過范國宸也敲出內野滾地，攻勢到此為止。

中信兄弟隊黃韋盛。記者季相儒／攝影
中信兄弟隊黃韋盛。記者季相儒／攝影

陳仕朋 富邦悍將

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