中職／狂威好投獨居勝投王 統一獅確定無緣季後賽

樂天桃猿隊狂威今晚燃燒力投115球，先發6.2局失2分，幫助球隊以3：2擊敗統一獅隊拿下2連勝，個人取得本季第13勝再次獨居勝投王，獅隊這一敗確定無緣季後賽。

狂威開賽雖然被敲出3支安打，卻度過滿壘危機力保不失，接下來一直到6局才又出狀況，開局被陳傑憲、林安可連敲2安，潘傑楷觸擊短打，胡金龍滾地推進打破鴨蛋。

7局下狂威連飆2K後，突然保送又被羅薩敲出中外野二壘打，丟掉第2分，猿隊換上楊彬止血，成功三振掉陳傑憲，加上後續陳禹勳、豪勁也各投1局無失分。

猿隊首局得分是胡智為自亂陣腳，2出局後廖健富、朱育賢敲安，接著2次四壞球中間夾著1次觸身球，奉送2分；3局上則是一壘有人時，林承飛敲出二壘打打回第3分。

獅隊今天輸球後，全年戰績46勝64敗2和，剩下8場全贏，全年戰績54勝64敗2和，勝率0.4576；而龍隊目前全年戰績54勝55敗3和，就算剩下8場全敗，最差54勝63敗3和，勝率0.4615仍然領先，獅隊確定排不上年度前三，無緣季後賽。

胡智為雖然後續回穩，以116球力投7局，被敲7支安打，然而前3局丟掉的3分成為比賽關鍵，吞下本季第12敗。