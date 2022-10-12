中職／讚福來喜對投手有幫助 是否帶進季後賽助總不說死

中信兄弟隊泰樂先前腰部緊繃，今天重返先發，為季後賽觀察可用之兵，福來喜雖然目前看來對提升投手戰力有幫助，但總教練林威助依舊保持，不到最後階段不會確定人選的的神秘感，對於洋將選擇只說「都有可能」。

林威助透露，泰樂先前因為腰部有些緊繃、小拉傷，考量到傷好可能在15天內，因此未直接下放二軍，季後賽之前，投手戰力可能要在他跟奧特羅之前作取捨，因此需要觀察他的傷勢狀況。

中信兄弟隊總教練林威助。 圖／中信兄弟隊提供

是否代表福來喜將入列？林威助沒有把話說死，強調所有的選擇都需要到最後階段確認，就怕太早確認未來又有改變，但也認為福來喜目前來說對投手確實有幫助，「他蹲捕的時候，投手表現是比較穩定，無論年輕、中生代或是外籍投手都是。」

奧特羅前次在9日先發、用球數85球，林威助認為是有「投一休四」在14日先發的空間，但仍要看奧特羅身體狀況而定，不行的話也可能由鄭凱文先發，奧特羅往後延，預計16日出賽的德保拉也會跟著順延。