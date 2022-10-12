快訊

新竹「超正里長參選人」辣照曝光 她曝科技業轉戰選里長原因

在陸大學任教10年...他考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／讚福來喜對投手有幫助 是否帶進季後賽助總不說死

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
中信兄弟隊捕手福來喜。 圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊捕手福來喜。 圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊泰樂先前腰部緊繃，今天重返先發，為季後賽觀察可用之兵，福來喜雖然目前看來對提升投手戰力有幫助，但總教練林威助依舊保持，不到最後階段不會確定人選的的神秘感，對於洋將選擇只說「都有可能」。

林威助透露，泰樂先前因為腰部有些緊繃、小拉傷，考量到傷好可能在15天內，因此未直接下放二軍，季後賽之前，投手戰力可能要在他跟奧特羅之前作取捨，因此需要觀察他的傷勢狀況。

中信兄弟隊總教練林威助。 圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊總教練林威助。 圖／中信兄弟隊提供

是否代表福來喜將入列？林威助沒有把話說死，強調所有的選擇都需要到最後階段確認，就怕太早確認未來又有改變，但也認為福來喜目前來說對投手確實有幫助，「他蹲捕的時候，投手表現是比較穩定，無論年輕、中生代或是外籍投手都是。」

奧特羅前次在9日先發、用球數85球，林威助認為是有「投一休四」在14日先發的空間，但仍要看奧特羅身體狀況而定，不行的話也可能由鄭凱文先發，奧特羅往後延，預計16日出賽的德保拉也會跟著順延。

林威助 中信兄弟 鄭凱文

延伸閱讀

中職／兄弟下半季封王亮燈 林威助：M7太多、到M1再說

中職／林威助先拚下半季王座 吳哲源當然是季後賽要角

中職／參與下柳剛「暴怒」名場面 林威助：有點抖

中職／泰樂跑步扭傷背臀 鄭凱文也有不能先發的原因

相關新聞

中職／生日放榮譽假 福來喜看到孩子影片差點哭出來

中信兄弟隊捕手福來喜今天生日，球團特別邀請他的家人錄製祝福影片，看到7個月沒見的小孩，福來喜差點哭出來，生日心願是保持身...

中職／戴培峰拚蹲捕百場 請教江坤宇獲7字回應

富邦悍將隊戴培峰以捕手身分蹲捕90場，是今年中華職棒最多，更有機會成為史上第5位單季蹲滿百場的捕手，這是他的目標，也為此...

中職／讚福來喜對投手有幫助 是否帶進季後賽助總不說死

中信兄弟隊泰樂先前腰部緊繃，今天重返先發，為季後賽觀察可用之兵，福來喜雖然目前看來對提升投手戰力有幫助，但總教練林威助依...

棒球／台南Josh家暴屋又上版面 網酸「要蹭前妻多久」

image sorce：IG/台南Josh文／賴琬琳YouTuber「台南Josh」日前將家暴屋賣出後，不少粉絲恭賀成交，沒想到這間屋子又上新聞版面了！原因是Josh最近在IG限時動態PO出新屋主被房

中職／在大巨蛋打明星賽？ 北市：最快明年6月試營運

U23世界盃棒球賽本屆在台灣開打，最初期望能成為大巨蛋啟用的首場賽事，但因工程延宕而告吹，昨天在開賽記者會上帶來最新推估...

中職／嚴宏鈞一棒踢開獅隊 黃子鵬12勝攻上投手雙冠王

兩支近況最涼的球隊今天上壘不少，但兌現的分數有限，嚴宏鈞成為要角，先是滿壘時獲得關鍵改判觸身球，擠回第1分，9局再以陽春...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。