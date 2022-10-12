中職／戴培峰拚蹲捕百場 請教江坤宇獲7字回應

富邦悍將隊戴培峰以捕手身分蹲捕90場，是今年中華職棒最多，更有機會成為史上第5位單季蹲滿百場的捕手，這是他的目標，也為此請教同學江坤宇，結果得到7字回覆，還包括湊字數的「哈哈哈」。

戴培峰過去三年最多蹲48場，今年數字幾乎乘以二，悍將剩下10場比賽如果場場有機會蹲捕，就能剛好湊齊100場，中職過去僅有洪一中（1995、1996年）、葉君璋（1998、2005、2006年）、鄭達鴻（2010年）及高志綱（2012年）達成過。

「蹲一百場比個人獎項重要。」戴培峰認為獎項自己無法控制，加上今年其他人表現也很出色，「但蹲一百場自己可以控制，也不容易達到，現在趨勢來說，捕手要蹲一百場很難，趁年輕、有機會，就拚拚看。」

為此，戴培峰也有請教自家前輩王勝偉、中信兄弟隊的江坤宇，兩人都是能夠在游擊防區保持穩定的代表人物，戴培峰笑說，江坤宇沒有認真回，「他就回我，『突破、撐住、哈哈哈』。」

連3季出賽滿百場、去年120場全勤的江坤宇則說，自己也是跟學長請教來的，「重點還是意志力，要撐下去。」