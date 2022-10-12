中職／戴培峰拚蹲捕百場 請教江坤宇獲7字回應
富邦悍將隊戴培峰以捕手身分蹲捕90場，是今年中華職棒最多，更有機會成為史上第5位單季蹲滿百場的捕手，這是他的目標，也為此請教同學江坤宇，結果得到7字回覆，還包括湊字數的「哈哈哈」。
戴培峰過去三年最多蹲48場，今年數字幾乎乘以二，悍將剩下10場比賽如果場場有機會蹲捕，就能剛好湊齊100場，中職過去僅有洪一中（1995、1996年）、葉君璋（1998、2005、2006年）、鄭達鴻（2010年）及高志綱（2012年）達成過。
「蹲一百場比個人獎項重要。」戴培峰認為獎項自己無法控制，加上今年其他人表現也很出色，「但蹲一百場自己可以控制，也不容易達到，現在趨勢來說，捕手要蹲一百場很難，趁年輕、有機會，就拚拚看。」
為此，戴培峰也有請教自家前輩王勝偉、中信兄弟隊的江坤宇，兩人都是能夠在游擊防區保持穩定的代表人物，戴培峰笑說，江坤宇沒有認真回，「他就回我，『突破、撐住、哈哈哈』。」
連3季出賽滿百場、去年120場全勤的江坤宇則說，自己也是跟學長請教來的，「重點還是意志力，要撐下去。」
今年出賽在70到80場出賽時，戴培峰曾遇到小撞牆期，蹲到後面局數腳痠、注意力發散，他說：「這也是經驗，知道之後要注意的地方。」今年休賽季，戴培峰會更注重肌力培養，「把體力儲備得更扎實一點。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言