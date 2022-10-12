快訊

超越清大、陽明交大 泰晤士世界大學排名「這所大學」居全台第4

中職／戴培峰拚蹲捕百場 請教江坤宇獲7字回應

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊捕手戴培峰。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊捕手戴培峰。記者季相儒／攝影

富邦悍將戴培峰以捕手身分蹲捕90場，是今年中華職棒最多，更有機會成為史上第5位單季蹲滿百場的捕手，這是他的目標，也為此請教同學江坤宇，結果得到7字回覆，還包括湊字數的「哈哈哈」。

戴培峰過去三年最多蹲48場，今年數字幾乎乘以二，悍將剩下10場比賽如果場場有機會蹲捕，就能剛好湊齊100場，中職過去僅有洪一中（1995、1996年）、葉君璋（1998、2005、2006年）、鄭達鴻（2010年）及高志綱（2012年）達成過。

「蹲一百場比個人獎項重要。」戴培峰認為獎項自己無法控制，加上今年其他人表現也很出色，「但蹲一百場自己可以控制，也不容易達到，現在趨勢來說，捕手要蹲一百場很難，趁年輕、有機會，就拚拚看。」

為此，戴培峰也有請教自家前輩王勝偉、中信兄弟隊的江坤宇，兩人都是能夠在游擊防區保持穩定的代表人物，戴培峰笑說，江坤宇沒有認真回，「他就回我，『突破、撐住、哈哈哈』。」

連3季出賽滿百場、去年120場全勤的江坤宇則說，自己也是跟學長請教來的，「重點還是意志力，要撐下去。」

今年出賽在70到80場出賽時，戴培峰曾遇到小撞牆期，蹲到後面局數腳痠、注意力發散，他說：「這也是經驗，知道之後要注意的地方。」今年休賽季，戴培峰會更注重肌力培養，「把體力儲備得更扎實一點。」

富邦悍將隊捕手戴培峰。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊捕手戴培峰。記者季相儒／攝影

戴培峰 江坤宇 富邦悍將

延伸閱讀

中職／張閔勛坦言戴培峰是偶像 奪下金手套獎實至名歸

中職／阻擋林立、阿坤敲安唯一方法 范國宸：沒有比賽

中職／同樣敲代打再見滿貫砲 高國麟忘了哥哥那一轟

中職／花蓮起義成功 江坤宇超前安將兄弟送上王座

相關新聞

中職／生日放榮譽假 福來喜看到孩子影片差點哭出來

中信兄弟隊捕手福來喜今天生日，球團特別邀請他的家人錄製祝福影片，看到7個月沒見的小孩，福來喜差點哭出來，生日心願是保持身...

棒球／台南Josh家暴屋又上版面 網酸「要蹭前妻多久」

image sorce：IG/台南Josh文／賴琬琳YouTuber「台南Josh」日前將家暴屋賣出後，不少粉絲恭賀成交，沒想到這間屋子又上新聞版面了！原因是Josh最近在IG限時動態PO出新屋主被房

中職／戴培峰拚蹲捕百場 請教江坤宇獲7字回應

富邦悍將隊戴培峰以捕手身分蹲捕90場，是今年中華職棒最多，更有機會成為史上第5位單季蹲滿百場的捕手，這是他的目標，也為此...

中職／在大巨蛋打明星賽？ 北市：最快明年6月試營運

U23世界盃棒球賽本屆在台灣開打，最初期望能成為大巨蛋啟用的首場賽事，但因工程延宕而告吹，昨天在開賽記者會上帶來最新推估...

中職／嚴宏鈞一棒踢開獅隊 黃子鵬12勝攻上投手雙冠王

兩支近況最涼的球隊今天上壘不少，但兌現的分數有限，嚴宏鈞成為要角，先是滿壘時獲得關鍵改判觸身球，擠回第1分，9局再以陽春...

中職／突破！黃子鵬投破150局 前一人已是7年前嘟嘟

樂天桃猿隊本土王牌黃子鵬的生涯年，再突破一項關卡，今天面對統一獅隊先發6局無失分，防禦率再下修2.07穩坐排頭，本季累積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。