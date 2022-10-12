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棒球／台南Josh家暴屋又上版面　網友酸「到底要蹭前妻多久」

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
台南Josh先前因與前妻的婚姻問題鬧上新聞版面。 圖擷自台南Josh臉書粉專
台南Josh先前因與前妻的婚姻問題鬧上新聞版面。 圖擷自台南Josh臉書粉專

image sorce：IG/台南Josh

文／賴琬琳
YouTuber「台南Josh」日前將家暴屋賣出後，不少粉絲恭賀成交，沒想到這間屋子又上新聞版面了！原因是Josh最近在IG限時動態PO出新屋主被房門後的兩個字嚇到，讓他趕緊道歉。

台南Josh限動PO出家暴屋近況

image sorce：IG/台南Josh

台南Josh被前妻家暴，事後離婚，也將16坪大的新屋賣出，沒想到新屋主進房間時發現門後還有未清除的紅字，上面寫著「死了」，讓他嚇了一跳。這也讓Josh發IG限動道歉，表示當初整理房子沒看到，「有夠可怕、只能說抱歉了」。

台南Josh近一年聲量

台南Josh聲量高峰　圍繞離婚、家暴屋

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近一年「台南Josh」的聲量，最高峰是Josh被前妻家暴的當天，後面幾個高峰，除了離婚、領新身分證、新竹棒球場業配事件、還有恢單後和前味全龍啦啦隊「Dragon Beauties」的創團成員梔梔的互動，最後是賣屋消息，幾乎都繞著家暴屋和離婚話題打轉。PTT網友也不客氣的留言：「蹭前妻流量可以炒多久？」「全台離婚最超值的人」、「到底要消費多久」、「繼續講安柏啊」、「這房子發生過這種暴力事件，新屋主要買以前早該知道吧」。

PTT網友認為台南Josh蹭離婚流量

image sorce：PTT

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為20211011日至20221010日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區部落格等，針對討論『台南Josh』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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