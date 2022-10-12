T1聯盟／3年轉戰3聯盟 蔡建宇加盟獵鷹盼扮活棋 

曾效力於PLG新竹攻城獅和SBL九太科技的前鋒蔡建宇，今天確定與T1聯盟台南台鋼獵鷹簽約，從雨都來到府城披上10號球衣再出發，最快在T1官辦熱身賽能亮相，教練團期盼他的加入後能加深板凳深度，扮演一枚活棋。

留著阿美族血液，剛滿26歲的蔡建宇，身高187公分司職前鋒，畢業於基隆商工、經國管理學院，2020年PLG新竹攻城獅成立之際他獲得青睞成為新任成員之一，順利圓了職籃夢想，去年透過SBL新人選秀會加盟九太科技，今日加盟台鋼獵鷹，也和昔日在九太的隊友呂冠霆、吳宏興重逢。

錢韋成總經理表示，「建宇他過去在兩支職業隊洗禮過，我們認為他是有潛力的球員，再來他才26歲，希望是以長期培養的模式去協助他，他能盡力去創造自己的價值，更重要的是，如何提升自信心，可能成為板凳的一枚活棋。」

蔡建宇不斷鍛鍊自我，沒放棄等待舞台到來，「一直認為機會比價值還重要，謝謝獵鷹球團給我機會，在距離開季不到一個月的時間，我會全力配合教練團的指示，快速熟悉獵鷹的快打旋風。」