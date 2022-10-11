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中職／嚴宏鈞一棒踢開獅隊 黃子鵬12勝攻上投手雙冠王

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊黃子鵬先發6局無失分。記者劉學聖／攝影
樂天桃猿隊黃子鵬先發6局無失分。記者劉學聖／攝影

兩支近況最涼的球隊今天上壘不少，但兌現的分數有限，嚴宏鈞成為要角，先是滿壘時獲得關鍵改判觸身球，擠回第1分，9局再以陽春砲澆熄獅隊反撲氣燄，終場以3：1賞給獅隊6連敗，先發6局無失分的黃子鵬取得本季第12勝，加上防禦率2.07，攻上投手雙冠王。

至今天賽前，猿隊近13戰吞下10敗，獅隊則是近12戰11敗，真的是在比慘，兩軍今天在府城過招。

獅隊洋投克維斯先發6.1局、失2分（責失1分），猿隊第2局攻占滿壘，一出局時嚴宏鈞的打席，一顆疑似削過褲子的球，猿隊提出挑戰後獲得改判，擠回第1分；第4局則是朱育賢的二壘打開路，連兩棒用出局數換進壘，送回第2分。

黃子鵬先發6局共用105球，僅被敲3安打、無失分，但有5次四壞、1次觸身球保送，其實危機不少，前3局都讓首位打者上壘，第4局僅1出局就被攻占一、三壘，第6局被敲1安打、2保送又釀危機，最終還是安全下庒。

完成此役6局投球後，黃子鵬本季投球局數達到152.1局，單季突破150局為近7年來土投第一人，前一人已是2015年潘威倫的153.1局。

猿隊第7局共用3名後援投手，賴鴻誠的兩保送開啟危機，許峻暘面對1人次後又換上陳禹勳， 但步步精算的下場還是驚心，林安可的一壘方向高飛球，在林立身旁、一壘邊線內落地，打回獅隊的第1分，但攻勢無法再進逼，嚴宏鈞則在9局上用陽春砲再添保險分。

統一獅隊第4局僅1出局就被攻占一、三壘，最終沒有分數進帳，潘傑楷在本壘前遭觸殺出局。記者劉學聖／攝影
統一獅隊第4局僅1出局就被攻占一、三壘，最終沒有分數進帳，潘傑楷在本壘前遭觸殺出局。記者劉學聖／攝影

嚴宏鈞 黃子鵬

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