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U23世界盃／莊陳仲敖熬過手傷沮喪 旅美精進曲球扛終結者

中央社／ 台北11日電
旅美運動家隊投手莊陳仲敖（圖）此次入選U23世界盃棒球賽台灣代表隊、定位終結者，今年旅美狀況最好時突然受傷，他坦言沮喪，經過休息、復健，目前狀況不錯。 中央社
旅美運動家隊投手莊陳仲敖（圖）此次入選U23世界盃棒球賽台灣代表隊、定位終結者，今年旅美狀況最好時突然受傷，他坦言沮喪，經過休息、復健，目前狀況不錯。 中央社

旅美運動家隊投手莊陳仲敖此次入選U23世界盃棒球賽代表隊、定位終結者，今年旅美狀況最好時突然受傷，他坦言沮喪，經過休息、復健，目前狀況不錯，旅美期間也有精進曲球。

旅美奧克蘭運動家隊投手莊陳仲敖今年球季在小聯盟1A出賽，6月最後一場出賽投6.2局僅被敲出3支安打、無責失分，但投完那場比賽後手指破皮遲遲沒能好轉，手掌到中指都是麻的，檢查過後是手指神經拉傷，開始休息復健。

莊陳仲敖直言很沮喪，那場比賽剛好球團高層巡迴有看到，教練團轉達高層對自己的表現很滿意，沒想到卻受傷；莊陳仲敖用寫筆記的方式抒發心情，沉澱負面情緒、好好面對復健。

休息了約2個多月，莊陳仲敖9月秋訓開始投復健賽，回到台灣之前也有牛棚練投，今天回到台灣後首度牛棚練投，約投25至30顆，所有球種都有投，後面也有多投幾顆需要加強的球路。

莊陳仲敖透露，旅美之前曲球投得不多，但到了美國，教練團認為他的曲球不錯，現在曲球變成搶好球數的球種，也有觀察到國外的投手雖然球種不多，但配球腦筋動得很快。

U23世界盃棒球賽台灣代表隊總教練謝承勳表示，因為莊陳仲敖球團有開球數限制，目前規劃讓他扛終結者，不會連續出賽，也會安排另外2名終結者和他輪替。

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