U23世界盃／陳宇宏定位先發 有光環和壓力但更自信

低肩側投手陳宇宏連兩屆打U23世界盃棒球賽，此次也是定位先發，有了上次的好表現，加上職棒球員身分有光環也有壓力，陳宇宏比去年更有信心，直言「不想丟臉」。

低肩側投手陳宇宏上一屆打U23世界盃棒球賽拿下最佳勝率、最佳防禦率和明星球員最佳先發投手獎，用好表現讓大家認識他。

今年投入中職選秀被台鋼雄鷹隊指名，再度入選U23世界盃棒球賽代表隊也有不同的壓力，陳宇宏表示，去年打U23世界盃前沒有太多人關注，有了去年的好表現加上職棒球員的身分，比賽又是在台灣舉行，「國人、家人、朋友都會關注，不想要丟臉。」

陳宇宏自評這一年進步多，面對危機不會像以前這麼慌張，越來越可以冷靜面對，有了去年國際賽經驗，今年也更有信心，知道打者對自己的掌握度可能沒有這麼好。

U23世界盃棒球賽代表隊集訓期間有安排與中職二軍打交流賽，陳宇宏表示對中信兄弟打者印象很深刻，兄弟的打者攻擊慾望很高，棒子也很黏，先前與兄弟二軍打交流賽時有遇過洋砲福來喜，「被切到的球直接打到全壘打牆、很震撼」。

陳宇宏此次定位先發投手，他說教練團排定的先發場次就想辦法搶勝，降低失分、不要受傷，把球隊的氣氛帶起來最重要。