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中職／突破！黃子鵬投破150局 前一人已是7年前嘟嘟
樂天桃猿隊本土王牌黃子鵬的生涯年，再突破一項關卡，今天面對統一獅隊先發6局無失分，防禦率再下修2.07穩坐排頭，本季累積152.1局，為近7年來首位投破150局的本土投手。
黃子鵬賽前累積146.1局，今天先發6局共用105球，僅被敲3安打、無失分，但有5次四壞、1次觸身球保送，其實危機不少，前3局都讓首位打者上壘，第4局僅1出局就被攻占一、三壘，第6局被敲1安打、2保送又釀危機，但最終還是安全下庒。
完成此役6局投球後，黃子鵬本季投球局數突破150局大關，為近7年來土投第一人。中職前32年，共有181人次完成單季150局投球，其中127人次為洋投，54人次為土投，前一人已是2015年潘威倫的153.1局。
此外，從1990到2006年間，共計49人次土投完成單季150局，但2007年起的15年裡只有5人次，包括2010和2015年潘威倫、2013年增菘瑋及林煜清、2014年鄭凱文。
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