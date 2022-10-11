U23世界盃／帶「出包禁令」參戰 羅暐捷：怕的是張翔
U23世界盃棒球賽將在13日開打，中華隊的組成包括中職、旅外、業餘成棒好手，統一獅隊3位小將帶著二軍總教練劉育辰「不准出包」的囑咐投入賽事，「小醬包」之一的羅暐捷直率回應：「他（劉育辰）應該比較怕張翔吧！」
本屆中華隊陣容組軍不易，從集訓名單到最終名單有極大變動，多位鎖定的旅外選手最終未獲母隊放行，幾名中職選手則在近期陸續加入，包括獅隊支援張翔、羅暐捷、楊竣翔。
3人投入培訓隊的消息，當時透過劉育辰的IG揭曉，他在限時動態上寫著：「三隻小貓加油，出包你們就完蛋了。」羅暐捷透露「辰總」的交代也是一樣，「說比較多的是，不要丟統一的臉。」
羅暐捷表示，育辰教練也提醒他們，以往是在獅隊的球迷面前打球，現在來到這邊，面對的是不一樣的環境，「各隊球迷都有，但都是在幫中華隊加油，叫我們要好好表現自己。」
獅隊教頭林岳平日前對於放行3人參賽表示，與球團有討論，認為國際賽的場合，給予3人不同的歷練，或許會對選手未來有幫助，因此同意3人加入。
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