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U23世界盃／中華隊13日首戰哥倫比亞 雙先發是計畫
U23世界盃棒球賽將於13日開打，今天舉辦開賽記者會，中華隊將在13日開幕戰出戰哥倫比亞，對於先發投手，總教練謝承勳仍未鬆口，開示「4選2」。
U23世界盃今年為第4屆舉辦，前3屆皆未闖入獎牌戰，最佳成績僅止於2018年的第5名。本屆賽事將於13日開打，預賽於天母、洲際、斗六3地進行，中華隊位處A組，預賽將依序對上哥倫比亞、德國、日本、南非、委內瑞拉，取分組前3晉級，超級循環複賽、獎牌戰將於10月20至23日在天母球場進行。
中華隊首戰哥倫比亞就是關鍵賽事，首戰能奪勝也是氣勢之爭，對於先發投手安排及輪值順序，謝承勳表示還在討論，還不願鬆口可能選項，僅說4選2。謝承勳解釋，雙先發是計畫，還會準備1人，在中間有狀況時負責「拆彈」。旅外投手莊陳仲敖為中華隊唯一有投球限制的選手，投50球休2天、投40球休1天，原則上不會讓他連續出賽。
中華棒協副理事長林華韋代理事長辜仲諒致詞，感謝世界棒壘球總會的再次信賴，將比賽交給台灣，「很高興在此宣布，繼今年7月在台南順利舉辦U12後，U23也即將在台灣開打。」
此次賽事聚集5大洲、12隊、將近300位好手競技，林華韋期許：「參賽每隊實力都很接近，相信每隊都會呈現最佳球技。鼓勵中華隊好好加油，由成棒、職棒、旅外好手組成，這次國際賽舞台就在台灣，相信可以在國人面前打出精彩球賽。」
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