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棒球／大巨蛋快孵出來了 北市府樂觀推估明年6月試營運

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
台北大巨蛋於明年6月可望試營運。本報系資料照片
台北大巨蛋於明年6月可望試營運。本報系資料照片

U23世界盃棒球賽本屆在台灣開打，開幕戰於13日天母棒球場登場，台北市體育局長李再立今天出席開賽記者會，透露備受矚目的大巨蛋進度，若一切順利，可望在明年9月正式啟用，「大家等待那麼多年，大巨蛋終於要蓋好了。」

球迷聲聲喚的大巨蛋，「孵」出時間一再推遲，台北市長柯文哲曾指審查卡在中央1年4個月。李再立今天受訪表示，排煙審查已在上個月通過，再來就等內政部正式發公文，遠雄就能做第4次建造執照變更，市府會協助盡快取得許可。

「程序完成，就可以全部竣工，再來就會申請使用執照。」李再立透露接下來的進度評估，使用執照申請預計需要4到6個月，明年6月可望試營運3個月，9月正式啟用，「目前覺得時程上滿樂觀，之前因為內政部的審查不確定，現在可以有比較明朗的時程。」

李再立表示，有跟遠雄表達，希望第一個在大巨蛋舉辦的活動是棒球比賽，包括職棒比賽或國際賽，試營運期間就能舉辦比賽，「這個時間點看起來，應該是會碰到明星賽。」

台北市體育局長李再立。記者侯永全／攝影
台北市體育局長李再立。記者侯永全／攝影

棒球 明星賽

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