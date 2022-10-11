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日職／吳念庭恩師宣布退休 松井稼頭央接任西武監督

聯合新聞網／ 綜合報導
日本傳奇名將松井稼頭央。 歐新社
日本傳奇名將松井稼頭央。 歐新社

西武隊前天遭軟銀隊淘汰，監督辻発彦塞後宣布卸下兵符，而新任監督很快就出爐，確定是曾經在大聯盟打過7年的日本傳奇名將松井稼頭央。

辻発彦2017年開始擔任西武監督，6年5度帶領球隊打進季後賽，執教生涯累積432勝372敗31和，2017年一上任就帶領西武重返季後賽，2018、2019年西武都拿下例行賽第1，但都在洋聯冠軍賽不敵軟銀，今年相隔2年再度重返季後賽，但仍不敵軟銀。

辻発彦相較其他監督，更願意給年輕人機會，台灣好手吳念庭就是一大受益者。吳念庭上賽季打出生涯年，出賽130場敲出10轟、101安、48分打點都是生涯新高，且生涯首度入選明星賽。今年則受到傷兵回歸的影響，上場機會受到壓縮，但仍獲得94場出賽的機會。

新教頭松井稼頭央是日本傳奇名將，1994年加盟西武獅，2003年決定旅美，陸續效力大都會、洛磯、太空人等隊，共出賽630場，打擊率2成67、32轟、211打點、102盜壘。2011結束旅美生涯重返日職加盟樂天金鷲，2018年回到西武獅引退並轉任球隊教練，過去曾在二軍執教吳念庭，今年則在一軍擔任首席教練。

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