中職／超越勝負！桃猿15日辦花火祭 也是兄弟最快封王日

樂天桃猿隊10月15日主場賽事舉辦「10號隊友花火祭主題日」，首創職棒球場煙火劇，無論當天賽事輸贏都將開演，真正超越勝負，這天也是中信兄弟隊目前的最快封王日期（非自力封王）。

猿隊在2007年將球迷尊稱「10號隊友」，花火祭感謝台灣虎航一同支持，與猿隊為10號隊友準備了史上首創職棒球場煙火劇。球團表示，賽後無論輸贏、超越勝負都將為球迷朋友準備盛大煙火故事劇。

「很久很久以前，有一隻愛冒險的猴子叫做猿氣，住在家鄉花果山，一群來自於黑暗勢力的怪獸軍團想要強佔花果山，怪獸軍團成員大象、恐龍、山獅和面具人帶領他們的族人想要進攻花果山，猿氣的朋友很多，很會建造長城的小胖、很有力量的立量人，花果山的長老龍貓告訴猿氣和他的10號隊友，如何守護著勝場...。」這樣的故事即將以高空煙火貫串，史無前例突破球場極限，球場成立以來最盛大的花火盛宴即將上演。

除了超越勝負煙火劇之外，還有由花火特效包裝的局間活動，也準備了花火祭的特典，包括限量台虎Rocky加油棒、樂天必勝瓶裝水限量送、獨家台虎動猿令紋身貼紙，雙面設計寶特瓶扣帶、PARA coffee 獨家贊助咖啡氣泡飲、收納神器台虎風格帆布袋，還有大獎不限航點機票抽獎卷。

兄弟在下半季逆襲登基，已經點亮下半季封王魔術數字M7，若猿隊連敗、兄弟連勝，最快將在15日富邦悍將隊擊敗猿隊賽後，完成兄弟非自力封王，猿隊必須盡快止跌，否則不僅下半季不保，連全年勝率第一都岌岌可危。